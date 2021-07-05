Совокупный объем средств на счетах населения в российских банках в мае сократился на 1,1% против прироста на 3,3% месяцем ранее, говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики отмечают, что прогноз агентства относительно временного характера улучшения динамики вкладов населения, наблюдавшегося в апреле, оправдался.



«Несмотря на рост ставок по вкладам в мае (базовый уровень доходности рублевых вкладов срочностью свыше года увеличился с 5,52% до 5,64%), по итогам месяца зафиксирована негативная динамика средств на счетах населения в банках», — отмечают аналитики.

Доля банков, испытавших чистый отток средств физических лиц, составила 64,8%. Как поясняют эксперты, это отражает, что умеренное увеличение доходности вкладов пока не компенсировало повышенную инфляцию, склоняющую к потреблению вместо сбережения, и сохраняющийся аппетит к инвестициям с более высоким уровнем риска. Кроме того, динамика привлеченных средств населения ограничивается ростом его долговой нагрузки и целевым расходованием кредитных средств, выдачи которых могли технически фиксироваться на текущих счетах ранее.



ЦБ: банки будут повышать ставки по депозитам в борьбе за вкладчиков Доходность розничных вкладов в апреле возросла вслед за повышением ключевой ставки, годовой прирост портфеля депозитов населения по‑прежнему ускорялся за счет текущих счетов.

Отток средств физических лиц был номинально компенсирован положительной динамикой корпоративных ресурсов. Увеличение средств на счетах предприятий в мае показали 63,4% кредитных организаций, а прирост их совокупного объема составил 3,8%. Однако при этом происходит ухудшение срочной структуры ресурсной базы, требующее поддержания избыточной ликвидности. Усредненная по всем банкам доля средств на расчетных счетах в структуре корпоративного фондирования за месяц увеличилась с 60,8% до 63,6%.



Россияне стали активнее снимать деньги со счетов для отдыха На фоне повышения ключевой ставки в банках ожидают увеличения объема сбережений.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

