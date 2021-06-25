С началом сезона отпусков россияне стали забирать деньги с депозитных счетов, пишут «Известия» , ссылаясь на опрос кредитных организаций. Колебания объема розничных вкладов в сторону снижения фиксируют в «Зените», Газпромбанке и банке «Ак Барс».

Традиционно летние месяцы характеризуются низкой деловой активностью, отметила заместитель начальника управления «Сбережения и инвестиции» ВТБ Мария Воронина. По ее оценкам, в 2021-м ситуация не изменится, и рост расходов населения в отпускной сезон приведет к снижению средств на рублевых счетах в среднем по рынку на 2,5–2,6%.

В сезон отпусков традиционно фиксируется не отток средств с депозитных счетов, а замедление темпов роста портфелей, подчеркнул руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов. На летний сезон приходятся и траты на ремонт, строительство дач и др., но заметного оттока средств из вкладов не будет, уверен он. В «Сбере» отметили рост показателей по розничным инструментам накопления. Оттока средств с депозитов граждан не наблюдают и в Новикомбанке.

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Говорить о существенных изъятиях гражданами депозитных средств не приходится, несмотря на снижение летом потребительской активности в стране и рост трат на покупку турпутевок, отметил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, вкладчики и так забрали со счетов все средства, которые планировали, и будут расходовать уже либо наличные, либо деньги на текущих счетах. А причины отсутствия роста объемов в том, что этот инструмент фактически убыточен и не интересен многим, добавил он.

На фоне повышения ключевой ставки в банках ожидают увеличения объема сбережений. Во второй половине 2021-го портфель срочных вкладов в «Зените» продемонстрирует ощутимый рост в связи с повышением доходности депозитов. В банке «Ак Барс» также ждут увеличения интереса граждан к этим продуктам по мере улучшения условий по ним. Рост остатков на срочных вкладах в пределах 5% прогнозируют в Почта Банке, а в РНКБ ожидают, что депозитный портфель в 2021-м вырастет на 3%.

В целом в 2021-м существенного роста депозитов, характерного для предыдущих лет, не ожидается, отметил Миронюк. По оценкам Когана, в 2021-м приток денежных средств на депозиты будет таким же, как и в последние два года, — не более 10%. На вкладах россиян в нынешнем году вряд ли окажется более 36 трлн рублей на фоне продолжающегося ажиотажа вокруг фондовой биржи, заключил эксперт.