Российские банки продолжат повышать ставки по розничным депозитам, конкурируя за вкладчиков, говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«По данным оперативного мониторинга, в мае банки продолжили повышать ставки по депозитным продуктам. В краткосрочной перспективе реализовавшееся повышение ключевой ставки, а также ожидания возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике будут способствовать дальнейшему увеличению доходности вкладов для розничных инвесторов, подкрепляемому конкуренцией банков за вкладчиков», — замечает регулятор.

Как и ожидалось, повышение ключевой ставки Банка России в марте и апреле привело к возобновлению роста рублевых ставок по розничным вкладам», — отмечается в обзоре. Так, в апреле среднерыночная ставка по долгосрочным депозитам возросла на 0,29 процентного пункта, до 4,49% годовых, а по краткосрочным — на 0,11 п. п., до 3,36%. Как и в предыдущем месяце, в апреле наиболее заметное увеличение ставок отмечалось в сегменте вкладов на срок свыше трех лет.



В апреле ускорился приток средств на розничные депозиты: по итогам месяца в годовом выражении портфель депозитов населения вырос на 5,4% против 3,5% в марте. Основным сегментом, поддерживающим динамику розничных депозитов, по‑прежнему остаются рублевые текущие счета в связи с высокой популярностью дебетовых карт с начислением процентов и накопительных счетов в условиях невысоких депозитных ставок по срочным вкладам. Однако по мере постепенного роста доходности депозитов, в особенности долгосрочных, отмечается восстановление активности в сегменте рублевых вкладов на срок свыше трех лет: в годовом выражении по итогам апреля прирост составил 17,7% против 11,2% месяцем ранее.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Отток депозитов на срок до трех лет продолжился, в результате чего доля срочных вкладов в портфеле депозитов населения продолжила сокращаться. В ближайшие месяцы вероятно постепенное восстановление доли срочных вкладов в структуре сбережений населения по мере возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике и дальнейшего роста депозитных ставок, сезонного расходования средств с текущих счетов в период отпусков, а также повышения определенности за счет продолжающейся масштабной вакцинации.

Однако этот процесс будет зависеть и от степени заинтересованности населения в альтернативных инструментах сбережений, замечает регулятор. В апреле по‑прежнему оставались высокими вложения в недвижимость, подкрепляемые действующей программой льготной ипотеки на новостройки: остатки на счетах эскроу по договорам участия в долевом строительстве возросли на 208 млрд рублей. Также сохраняли свою популярность инструменты фондового рынка: число физических лиц, имеющих брокерские счета, в апреле продолжило рост и вплотную приблизилось к 12 млн человек.

Валютная структура сбережений населения в апреле существенно не изменилась: несмотря на слабый приток за месяц, годовые темпы роста вкладов в иностранной валюте все еще уступали темпам роста рублевых. По итогам апреля валютизация розничного депозитного портфеля сократилась на 0,7 п. п., до 20,6%, в том числе за счет укрепления рубля.