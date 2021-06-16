Российские банки продолжат повышать ставки по розничным депозитам, конкурируя за вкладчиков, говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
«По данным оперативного мониторинга, в мае банки продолжили повышать ставки по депозитным продуктам. В краткосрочной перспективе реализовавшееся повышение ключевой ставки, а также ожидания возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике будут способствовать дальнейшему увеличению доходности вкладов для розничных инвесторов, подкрепляемому конкуренцией банков за вкладчиков», — замечает регулятор.
Как и ожидалось, повышение ключевой ставки Банка России в марте и апреле привело к возобновлению роста рублевых ставок по розничным вкладам», — отмечается в обзоре. Так, в апреле среднерыночная ставка по долгосрочным депозитам возросла на 0,29 процентного пункта, до 4,49% годовых, а по краткосрочным — на 0,11 п. п., до 3,36%. Как и в предыдущем месяце, в апреле наиболее заметное увеличение ставок отмечалось в сегменте вкладов на срок свыше трех лет.
В апреле ускорился приток средств на розничные депозиты: по итогам месяца в годовом выражении портфель депозитов населения вырос на 5,4% против 3,5% в марте. Основным сегментом, поддерживающим динамику розничных депозитов, по‑прежнему остаются рублевые текущие счета в связи с высокой популярностью дебетовых карт с начислением процентов и накопительных счетов в условиях невысоких депозитных ставок по срочным вкладам. Однако по мере постепенного роста доходности депозитов, в особенности долгосрочных, отмечается восстановление активности в сегменте рублевых вкладов на срок свыше трех лет: в годовом выражении по итогам апреля прирост составил 17,7% против 11,2% месяцем ранее.
Отток депозитов на срок до трех лет продолжился, в результате чего доля срочных вкладов в портфеле депозитов населения продолжила сокращаться. В ближайшие месяцы вероятно постепенное восстановление доли срочных вкладов в структуре сбережений населения по мере возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике и дальнейшего роста депозитных ставок, сезонного расходования средств с текущих счетов в период отпусков, а также повышения определенности за счет продолжающейся масштабной вакцинации.
Однако этот процесс будет зависеть и от степени заинтересованности населения в альтернативных инструментах сбережений, замечает регулятор. В апреле по‑прежнему оставались высокими вложения в недвижимость, подкрепляемые действующей программой льготной ипотеки на новостройки: остатки на счетах эскроу по договорам участия в долевом строительстве возросли на 208 млрд рублей. Также сохраняли свою популярность инструменты фондового рынка: число физических лиц, имеющих брокерские счета, в апреле продолжило рост и вплотную приблизилось к 12 млн человек.
Валютная структура сбережений населения в апреле существенно не изменилась: несмотря на слабый приток за месяц, годовые темпы роста вкладов в иностранной валюте все еще уступали темпам роста рублевых. По итогам апреля валютизация розничного депозитного портфеля сократилась на 0,7 п. п., до 20,6%, в том числе за счет укрепления рубля.
Банк России видит тенденцию к росту депозитных ставок на банковском рынке, это позволит повысить привлекательность этого продукта для населения. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором принято решение повысить ключевую ставку до 5,5% с 15 июня.