Банк России видит тенденцию к росту депозитных ставок на банковском рынке, это позволит повысить привлекательность этого продукта для населения. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором принято решение повысить ключевую ставку до 5,5% с 15 июня.

«Наметилась тенденция к росту депозитных ставок. Решения Банка России о повышении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей ОФЗ обусловят дальнейший рост кредитно-депозитных ставок. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования», — отмечается в релизе.

Денежно-кредитные условия остаются мягкими с учетом повышенных инфляционных ожиданий и фактической инфляции, указывает ЦБ. «В этих условиях кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет. Вместе с тем доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, отражая ожидания более быстрого повышения Банком России ключевой ставки», — сказано в сообщении.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 июля 2021 года.

