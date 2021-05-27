Жители России дорого оценивают свое право на отдых, показал опрос сервиса «Работа.ру». В среднем по России сотрудники смогут отказаться от отпуска за ежемесячную зарплату в 413,6 тыс. рублей.

Согласно исследованию, жители Москвы готовы не уходить в отпуск за 405,1 тыс. рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — за 418,3 тыс. рублей в месяц.



Ранее россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в 250 тыс. рублей. По данным исследования сервиса «Работа.ру», 40% респондентов готовы ради такой зарплаты к переезду в другой город или даже страну, 36% на некоторое время могут отказаться от отпуска, 35% готовы на увеличение нагрузки и расширение перечня рабочих обязанностей, а 32% ради 250 тыс. рублей в месяц могли бы получить новое высшее образование или пройти переквалификацию.

