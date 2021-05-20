Более половины россиян (51%) готовы ради зарплаты в 250 тыс. рублей в месяц сменить профессию, свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру». В исследовании приняли участие более 5 000 пользователей сервиса из всех регионов России.



Еще 40% рассказали, что ради такой зарплаты готовы к переезду в другой город или даже страну. 36% участников опроса на некоторое время откажутся от отпуска, 35% готовы на увеличение нагрузки и расширение перечня рабочих обязанностей, а 32% ради 250 тыс. рублей в месяц могли бы получить новое высшее образование или пройти переквалификацию.

23% жителей России ради зарплаты в 250 тыс. рублей готовы работать без выходных, а 22% согласны на переработки. Еще 10% респондентов отметили, что могли бы отложить планирование семьи, чтобы заработать больше денег.

Также каждый десятый опрошенный указал, что ни на что не готов ради такой зарплаты, а 1% респондентов уже получает подобный доход.