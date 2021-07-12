Финансовые организации планируют запустить пилотный проект системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), пишут «Известия» , ссылаясь на вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова. Система учета и анализа телефонного мошенничества будет отслеживать маршрут звонков и сможет найти недобросовестных операторов, которые обслуживают злоумышленников, рассказали в Тинькофф Банке, предложившем внедрить такой сервис.

Нововведения потребуются для обеспечения эффективной работы этой системы, чтобы она действовала не только в формате информирования, уверен вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, на базе ассоциации планируется создать межведомственную группу для взаимодействия по борьбе с мошенничеством. После этого потребуется примерно месяц, чтобы протестировать пилотный проект СУАТМ и получить первые результаты, считают в пресс-службе Тинькофф Банка. Основные сложности запуска пилотного проекта заключаются в необходимости одновременного выделения средств всеми участниками и подключении к системе значительного числа игроков, для чего может потребоваться инициатива регулятора, считают в банке.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что при Минцифры уже действует межведомственная рабочая группа для обсуждения противодействия телефонному мошенничеству, куда входят представители регуляторов и рынка.

Банк России: самым массовым каналом хищения денег стали системы ДБО Банк России в I квартале 2021 года инициировал блокировку более чем 6 тыс. мошеннических телефонных номеров и свыше 1 тыс. сайтов, используемых злоумышленниками для хищения денег граждан. Такие данные приводятся в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» за I квартал.

В банках поддержали внедрение системы учета и анализа телефонного мошенничества. Испытания системы могут начаться осенью 2021-го или в начале 2022 года, система значительно снизит число телефонных атак, при этом для полноценной работы СУАТМ следует на законодательном уровне обязать операторов проверять их абонентов на предмет использования инфраструктуры для обмана, сообщили в банке «Зенит». Из-за запуска некоторыми операторами услуги блокировки подозрительных звонков настоящие сотрудники банка часто не могут дозвониться потребителям, отметили в УБРиР. Владельцем такой системы должно стать одно из государственных ведомств, уполномоченное запрашивать у операторов информацию об источниках трафика и обрабатывать данные, содержащие тайну связи, уверен директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании «МегаФон» Сергей Хренов.

По словам экспертов, система по отслеживанию недобросовестных операторов поможет снизить объем телефонного фрода. Однако СУАТМ должна действовать не вместо, а вместе с другими сервисами по фильтрации нежелательных звонков, а для более эффективной работы технологии следует ужесточить законодательство в сфере защиты персональных данных и усилить контроль за сотрудниками банков, так как мошенники часто получают информацию о клиентах за счет утечек, считают эксперты.