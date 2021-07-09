Банк России в I квартале 2021 года инициировал блокировку более чем 6 тыс. мошеннических телефонных номеров и свыше 1 тыс. сайтов, используемых злоумышленниками для хищения денег граждан. Такие данные приводятся в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» за I квартал.

Общий объем несанкционированных операций за I квартал составил 2,87 млрд рублей, а их количество достигло 237 тыс. — это на 57% и 40% соответственно больше, чем годом ранее, указано в резюме обзора . При этом доля возвращенных (компенсированных) банками средств снизилась с 11,3% до 7,3%, уточняется в материале.

Самым массовым каналом хищения денег стали системы дистанционного банковского обслуживания: с января по март этого года похищено 1,1 млрд рублей — почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. «Такой рост связан с активным использованием клиентами дистанционных банковских услуг, а значит, и повышением интереса мошенников к этому каналу хищения», — рассуждают в Центробанке.

Почти в три раза увеличился объем хищений через банкоматы — он достиг 305 млн рублей.

При этом объем операций без согласия клиентов при интернет-покупках уменьшился на 5% и составил 879 млн рублей.

Также Банк России продолжает наблюдать тенденцию снижения доли социальной инженерии как инструмента совершения мошеннических операций — с 64% в I квартале прошлого года до 56,2% в I квартале текущего.

В числе тенденций, на которую обратили внимание в ЦБ, — снижение актуальности мошеннической легенды «звонок из банка или из Центрального банка». Злоумышленники переориентируются на новые сценарии: наиболее часто фиксируются звонки из «правоохранительных органов или органов государственной власти».



ЦБ рассчитывает, что эффективнее противостоять мошенническим интернет-ресурсам и звонкам позволят принятые в июне текущего года законы о внесудебной блокировке мошеннических сайтов, а также звонков и сообщений с подменных номеров. Регулятор напоминает, что принимал участие в разработке этих законов.

Ася ШАЛИМОВА

