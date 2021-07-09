«Сбер» фиксирует заметное снижение активности телефонных мошенников в отношении клиентов банка, но говорить о таких тенденциях в целом по стране пока рано. Об этом заявил журналистам зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов в кулуарах Cyber Polygon, передает ТАСС.

«Мы по своим клиентам видим некоторое снижение преступлений с использованием методов социальной инженерии. Но в целом о снижении по стране, на наш взгляд, говорить преждевременно. Это означает, что та программа, которую «Сбер» реализовал, дала мощный позитивный результат по снижению телефонного мошенничества. Так, за прошлую неделю мы фактически фиксируем 40-процентное уменьшение телефонных звонков мошенников в отношении наших клиентов», — сказал он.

При этом Кузнецов подчеркнул, что, по его предположению, снижение активности мошенников связано с их переориентацией на клиентов других банков.

СберБанк: ситуация с телефонным мошенничеством в России имеет все признаки национального бедствия Россия лидирует по телефонному мошенничеству, ситуация имеет все признаки национального бедствия, заявил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов на пресс-конференции.

Также зампред правления СберБанка отметил, что преступления с использованием методов социальной инженерии имеют разные виды: встречаются и такие сценарии, когда мошенники вынуждают граждан отдавать им деньги физически. «Не могу сказать, что такие факты имеют широкое распространение, но бороться с ними можно одним способом — повышать уровень киберграмотности», — сказал он.



Топ-менеджер СберБанка добавил, что пока рано говорить о превалировании института кибербезопасности в России над хакерами. «Но у нас есть все основания рассчитывать, что ситуация улучшится в ближайшем будущем на фоне всех принимаемых мер», — заключил Кузнецов.