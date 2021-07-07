Россия лидирует по телефонному мошенничеству, ситуация имеет все признаки национального бедствия, заявил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов на пресс-конференции.

«Россия, по нашей оценке, лидирует по телефонному мошенничеству, по направлению преступлений, которые называются преступления с использованием методов социальной инженерии», — сказал он.

По словам Кузнецова, кибермошенники совершают около 100 тыс. звонков в день, каждый десятый звонок любому абоненту в России — это звонок преступника. Девять из десяти владельцев мобильных телефонов сталкивались с телефонным мошенничеством и принимали такого рода звонки.

«Почти в два раза мы видим рост телефонного мошенничества за последние полтора года. Мы считаем, что ситуация настолько сложная пока на сегодняшний день, что можно считать, что эта ситуация имеет все признаки национального бедствия», — сказал зампред правления.

По оценкам Сбербанка, против россиян сегодня работают около 150—170 преступных кол-центров, каждый из них имеет около 30—40 «звонарей».