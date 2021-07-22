Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило банку «Интеза» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом и рейтинг устойчивости «b+». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Как поясняется, РДЭ и рейтинг поддержки «3» банка обусловлены потенциальной поддержкой со стороны его единственного акционера — итальянской группы Intesa Sanpaolo S.p.A. в случае необходимости ввиду стратегической значимости российского рынка для группы, сильной интеграции и высокого репутационного риска для материнской структуры в случае дефолта дочернего банка. «Мы полагаем, что какая-либо поддержка, которая может потребоваться, будет несущественной относительно способности материнской структуры ее предоставить, учитывая, что на активы дочерней структуры приходится около 0,1% от консолидированных активов материнской структуры», — пишут аналитики.

«Стабильный» прогноз по рейтингам банка «Интеза» отражает прогноз по рейтингам Intesa Sanpaolo.

Рейтинг устойчивости учитывает ограниченную клиентскую базу российского банка и его слабую прибыльность, но при этом также улучшившиеся показатели качества активов, приемлемую капитализацию и стабильный профиль фондирования, указывают аналитики. По их оценке, экономический спад в России, связанный с пандемией, оказал лишь умеренное влияние на финансовый профиль банка.

«Эксперт РА» присвоило банку «Интеза» рейтинг «ruА+» Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг банка «Интеза» по новой методологии и присвоило ему рейтинг кредитоспособности на уровне «ruА+» со «стабильным» прогнозом, сообщается в релизе . Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом.

В Fitch, в частности, отмечают, что показатели качества активов у банка являются хорошими и в значительной мере не были затронуты пандемией ввиду низкого аппетита банка к риску и хорошего качества крупнейших заемщиков. Показатель обесцененных кредитов снизился до 6% на конец I квартала 2021 года с 11% на конец 2019-го ввиду продаж, списаний и ограниченного объема генерации новых проблемных кредитов. Доля кредитов в иностранной валюте остается высокой (46% на конец I квартала 2021 года), хотя большинство заемщиков получают доход в иностранной валюте, что сглаживает риски, связанные с ослаблением национальной валюты.

«Прибыльность является основным неблагоприятным рейтинговым фактором. Отношение операционной прибыли к взвешенным по риску активам составляло невысокие 0,2% в I квартале 2021 года (в годовом выражении). На данный показатель оказывали давление высокие операционные расходы (отношение расходов к доходам в 99%), низкая маржа и лишь умеренный комиссионный доход», — говорится в сообщении.



Относительно капитализации банка, в частности, отмечается, что показатель основного капитала по методологии Fitch снизился до 11,8% на конец I квартала 2021 года с 14,6% на конец 2019 года. Снижение показателя «отражало рост баланса на фоне ослабления курса национальной валюты, в то время как генерирование капитала за счет прибыли остается ограниченным», поясняют в агентстве.

Ася ШАЛИМОВА