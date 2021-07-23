Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 июля объявил о решении ввести процедуру принудительной ликвидации в отношении Заубер Банка. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

ЦБ отозвал у банка лицензию 28 мая этого года. «Заубер Банком в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», — пояснял регулятор.



Страховку вкладчикам Заубер Банка с 7 июня выплачивает ВТБ.

Ася ШАЛИМОВА