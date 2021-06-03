Страховку вкладчикам петербургского Заубер Банка будет выплачивать ВТБ, столичного банка «ИРС» — Россельхозбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Страховой случай в отношении обоих банков наступил 28 мая этого года в связи с отзывом их лицензий.

В обоих случаях выплаты начнутся 7 июня, банки-агенты будут осуществлять их в течение как минимум года.

По оценкам АСВ, полностью вернуть свои деньги за счет страховки из фонда обязательного страхования вкладов смогут 97% вкладчиков Заубер Банка и 91% вкладчиков АКБ «ИРС».



Напомним, размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).