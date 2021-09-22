Биржевые индексы с высокой вероятностью будет штормить, инвесторы — на нервах. В ответ аналитики советуют переходить в акции, которые в кризисные моменты стабильнее всех.

На прошлой неделе в топе идей оказались акции, которые зависят от роста цифрового рынка, то есть криптовалют. Он двигает и акции крупнейшей криптобиржи Coinbase, и акции респектабельной Mastercard.

Валюта

Аналитики банка «Открытие» сообщают, что российская валюта укрепилась с начала года к доллару чуть более чем на 2% (по состоянию на утро 20 сентября). Аналогичные цифры показал тайваньский доллар — и это лучшие результаты с начала 2021 года среди 24 валют развивающихся рынков. Рубль, по мнению специалистов «Открытия», является бенефициаром денежно-кредитной политики Банка России, который в борьбе с инфляцией повышал ставки пять заседаний подряд — с 4,25% до 6,75%. И не заявлял, что это последнее повышение.

Как результат, сейчас единственным негативным фактором для рубля, по мнению аналитиков «Локо-инвест», может быть лишь растущий на глобальном рынке доллар США. Против такого лома у российской валюты нет приема. Но даже этому неконтролируемому фактору вряд ли удастся в полной мере перечеркнуть влияние позитивных факторов на курс рубля.

В четверг и пятницу, пишут аналитики банка «Санкт-Петербург», могут усилиться продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты НДПИ в понедельник. Это должно поддержать рубль и ослабить негативный эффект от действий ФРС, если американский регулятор неожиданно займет более жесткую позицию на заседании в среду (такая позиция неизбежно приведет к укреплению доллара против любых других валют). При мягких же заявлениях курс USD/RUB может вновь опуститься к 72,5 рубля. В целом в банке ожидают, что курс пока сохранится в диапазоне 72,5—74,1 рубля за доллар США.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

X5 Retail Group (FIVE), 12 месяцев. Целевая цена — 3 873 рубля. Потенциал роста — 65% («Фридом Финанс»)

Аналитики «Фридом Финанса» ожидают, что до 2023 года Х5 Group сможет поддерживать темпы роста выручки на уровне 10% в год, а в 2023 году они замедлятся до 6%. Компания сможет улучшить рентабельность, поскольку расходы, негативно повлиявшие на этот показатель, были временными. Доля онлайн-сегмента в выручке к середине десятилетия достигнет 4,6%. Оптимистичный взгляд связан с ростом площадей магазинов и восстановлением покупательской активности (частота посещения магазинов растет). Аналитики Альфа-Банка тоже верят в рост акций ретейлера, но расчетный потенциал роста ниже — 28%, что тоже очень неплохо.

ПАО «ГК ПИК» (PIKK), 12 месяцев. Целевая цена — 2 тыс. рублей. Потенциал роста — 38% («Атон»)

Презентация долгосрочной стратегии компании произвела сильное впечатление на аналитиков «Атона», о чем они особо упомянули в своем отчете. Компания выходит в новые сегменты жилья (например, в сегмент жилья бизнес-класса) в России и на крупные развивающиеся рынки Филиппин и Индии, развивает новые строительные технологии (конвейерная сборка модульных многоквартирных домов). Кроме того, «ГК ПИК» запускает инновационные цифровые сервисы с внушительными перспективами на рынке продаж и аренды жилья (например, новый цифровой сервис Kvarta).

Petropavlovsk (POG), 12 месяцев. Целевая цена — 39 фунтов. Потенциал роста — 79% («Солид», аналитик Дмитрий Донецкий)

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ее запасы специфичны: это требующие особых технологий огнеупорные руды, для переработки которых был создан Покровский автоклавный комплекс. Основная идея аналитика из «Солида» состоит в том, что рост начнется после переоценки компании за счет разворота производственных показателей, снижения себестоимости добычи, начала выплат дивидендов. Это станет логичным следствием смены менеджерской команды на новую (но с большим опытом работы в отрасли) и введения новых мощностей (выход на полную мощность Покровского комплекса и запуск новой флотационной фабрики), полагает эксперт.

«Сургутнефтегаз» (SNGS), 12 месяцев. Целевая цена — 36 рублей. Потенциал роста — 11% («Фридом Финанс»)

Бумага представляет интерес как спекулятивная покупка. Ее относят к категории защитных активов, которые важно иметь в портфеле на случай коррекции рынков. Расчет на рост основан на том, что акции торгуются недалеко от ценового минимума в 32 рубля, при приближении к которому акции всегда начинали быстрое движение вверх.

«Русал» (RUAL), 12 месяцев. Целевая цена — 86,8 рубля. Потенциал роста — 21% («Велес капитал», Василий Данилов)

Продолжают поступать рекомендации обратить внимание на акций «Русала». Они связаны с ростом мировых цен на алюминий, ожиданием включения акций в индекс (MSCI Russia). Это сводный показатель по группе акций российских компаний, которые широко используют международные инвесторы. Дополнительные факторы в пользу производителя алюминия — снижение долговой нагрузки и приближающийся запуск Тайшетского завода в Иркутской области.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Alibaba (BABA), 12 месяцев. Целевая цена — 275 долларов. Потенциал роста — 81% («Открытие Брокер», аналитик Антон Руденок)

Аналитики продолжают верить в светлое будущее крупного интернет-ретейлера, несмотря на усилия китайских властей ужесточить регулирование. На прошлой неделе, например, прошла информация, что власти могут потребовать разделить Alipay, входящую в состав национального гиганта финтехнологий Ant Group (ранее в эту компанию были выделены все финансовые сервисы Alibaba). Пекин настаивает на том, чтобы Alipay создала отдельное приложение для своего кредитного бизнеса. Группе также придется передать данные пользователей, которые используются для скоринга одобрения кредитов, новому совместному предприятию, частично принадлежащему государству.

Расчет на рост акций основывается на том, что, вероятно, IPO Ant Group состоится уже в следующем году и послужит катализатором восстановления цены акций Alibaba. Акции имеют долгосрочный потенциал укрепления по мере нормализации рыночных настроений.

Apple (APPL), 12 месяцев. Целевая цена — 166 долларов. Потенциал роста — 16% («ВТБ инвестиции»)

У акций Apple не самый удачный сезон. Аналитики ВТБ отмечают, что обычно после традиционной осенней презентации обновленных моделей гаджетов акции Apple падают со средней глубиной просадки 2,2%. В первой декаде сентября акции подешевели на 3,3% из-за судебного предписания предоставить разработчикам игр возможность размещать в приложениях ссылки на сторонние способы оплаты. А в последние дни еще и ожидание коррекции опускает цены на акции технологических гигантов.

Но аналитики все же указывают, что расчет на акции Apple подкреплен рядом фундаментальных факторов. Речь идет, в частности, о перспективе роста продаж после презентации новых девайсов, к тому же за время пандемии сформировался отложенный спрос на гаджеты.

Visa (V), 12 месяцев. Целевая цена — 282,7 доллара. Потенциал роста — 24% («Финам»)

Аналитики «Финама» отмечают, что финансовые институты стали бенефициарами восстановления экономики от коронакризиса, уже с конца 2020 года начали показывать рекордные финансовые результаты. По прогнозам «Финама», ослабление коронавирусных ограничений будет положительно влиять на финансовые компании, несмотря на то, что окончательная победа над эпидемией откладывается из-за появления новых штаммов вируса. Акции Visa будут дорожать и на приросте объемов цифровых платежей в мире. Дополнительный фактор, из-за которого аналитики выбрали эту акцию, — стабильный дивидендный поток.

Gap (GPS), 12 месяцев. Целевая цена — 34,5 доллара. Потенциал роста — 44,7% («Фридом Финанс», Вадим Меркулов)

Владелец третьей по величине в мире (после испанской Inditex и шведской H&M) сети магазинов по продаже одежды обратил на себя внимание аналитиков. Результаты за II квартал 2021 года превзошли ожидания — и не только из-за эффекта низкой базы (когда хорошие результаты получились на фоне предшествующего им падения). Продажи превзошли успех II квартала 2019 года притом, что удалось увеличить прибыль за счет мер экономии. Gap намерена наращивать продажи за счет введения новых категорий продуктов (один из лидеров роста, бренд Old Navy, например, увеличивает ассортимент женской одежды больших размеров) и инвестиций в технологии (приобретен, например, стартап электронной коммерции и онлайн-приложение Drapr, позволяющее клиентам быстро создавать 3D-аватары и виртуально примерять одежду).

Citrix (CTXS), 12 месяцев. Целевая цена — 125 долларов. Потенциал роста — 15% («Синара», Сергей Вахрамеев)

Последние четыре месяца акции Citrix Systems, компании, специализирующейся на программном обеспечении для виртуальных рабочих мест, падали. Прогноз по прибыли был скорректирован в меньшую сторону из-за трудностей, с которыми столкнулась компания, переходя на модель доставки программного обеспечения через Интернет на основе подписки (SAAS). Опасения преувеличены, считает аналитик. Переход на подписную модель чаще всего приводит к заметному росту выручки, примеры тому — Adobe и Microsoft, а спрос вместе с количеством удаленных рабочих мест, по прогнозам, вырастет до 2022 года на 50%. Это и позволяет аналитику дать новую целевую цену.

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Новые инструменты на российских биржах

На Санкт-Петербургской бирже начались торги акциями швейцарского банка UBS Group (тикер UBS), канадского производителя автокомплектующих и для автосборки, и для рынка запасных частей Magna International (MGA), кипрского производителя компьютерных игр с российскими корнями Nexters (GDEV), а также глобальные депозитарные расписки на акции финансовой компании, специализирующейся на цифровых платежах и электронной коммерции Kaspi.kz (KSPI@GS).

Список компаний, желающих провести IPO, растет. В дополнение к уже называвшимся в наших дайджестах «Делимобилю», ЦИАН и Санкт-Петербургской бирже добавились компании Mercury Retail, которой принадлежат сети «Красное & Белое» и «Бристоль», а также Softline, поставщик и торговец IT-решений и сервисов, плюс страховая компания «Ренессанс Страхование», сеть магазинов одежды Familia, горно-металлургическая компания «Металлоинвест», финансовая группа «Банк Открытие». Рост числа претендентов на публичный статус может говорить о нарастании беспокойства. Компаниям хочется успеть воспользоваться нынешним окном, когда инвесторы готовы покупать акции российских компаний. Как показывает история, такое окно может закрыться из-за финансового кризиса или геополитических трений и на несколько лет.

На Московской бирже вышли в обращение инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Космос» (тикер AKSC) и паи фонда «Райффайзен — Американские акции» (RCUS).

О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных идеях мы расскажем в дайджесте на следующей неделе.