Банк «Открытие» увеличил объем планируемого размещения облигаций серии БО-П09 с 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщили в кредитной организации. Финальный ориентир ставки купона составил 8,02% годовых, что соответствует доходности в 8,18% годовых.
Книга заявок была открыта до 15:00 вторника, 21 сентября. Планируемая дата размещения — 23 сентября. Размещение бумаг пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга.
Номинальная стоимость бумаги — 1 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения бумаг составит три года, предусмотрены полугодовые купоны.
«Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов», — подчеркивается в релизе.
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