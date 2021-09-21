Банк «Открытие» увеличил объем планируемого размещения облигаций серии БО-П09 с 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщили в кредитной организации. Финальный ориентир ставки купона составил 8,02% годовых, что соответствует доходности в 8,18% годовых.

Книга заявок была открыта до 15:00 вторника, 21 сентября. Планируемая дата размещения — 23 сентября. Размещение бумаг пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга.

Номинальная стоимость бумаги — 1 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения бумаг составит три года, предусмотрены полугодовые купоны.

«Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов», — подчеркивается в релизе.