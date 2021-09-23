Федеральная налоговая служба начала ежегодную рассылку налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество, сообщила пресс-служба ФНС.

Всего будет направлено 67,1 млн таких уведомлений. Из них 44,6 млн — на бумаге по почте заказными письмами, 22,5 млн — в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков.

В ФНС уточнили, что налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года. Общий объем начислений в уведомлениях составил 299,2 млрд рублей. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 2%.

Как уточнили в ФНС, по сравнению с предыдущим налоговым периодом в расчете налогов произошел ряд изменений. Так, для расчета транспортного налога с применением повышающих коэффициентов использован перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей за 2020 год, размещенный на сайте Минпромторга России. В него дополнительно были включены такие марки и модели, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей В перечень добавлены 87 моделей.

По земельному налогу в ряде регионов применены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2020 года. В ФНС напомнили, что с ними можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости в МФЦ или на сайте Росреестра.

По налогу на имущество физических лиц во всех регионах (кроме Севастополя) в качестве налоговой базы применена кадастровая стоимость объектов недвижимости. При этом для исчисления налога в различных регионах использованы разные понижающие коэффициенты.

Кроме того, применены изменения в налоговых ставках и льготах: в соответствии с законами субъектов РФ для транспортного налога, а также нормативными правовыми актами муниципальных образований (законами городов федерального значения) для земельного налога и налога на имущество. С указанной информацией можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам ».

Рассылка налоговых уведомлений и их доставка налогоплательщикам через почтовые отделения будет осуществляться в течение сентября — октября текущего года. Оплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря 2021 года.