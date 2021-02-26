Минпромторг РФ расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, на 87 моделей, следует из документа на официальном сайте министерства.

Согласно действующему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска машины пройдет не более трех лет. Владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а на автомобили ценником выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет — в тройном.

Сейчас в перечень легковых машин, облагаемых налогом на роскошь, включены автомобили таких брендов, как Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

«Перечень формируется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий автомобилей, предоставленных в Минпромторг России производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств», — пояснили в министерстве.

В Минпромторге также добавили, что не ставят цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и отражают ту информацию, которая представлена автопроизводителями.