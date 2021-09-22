Наличие необходимых документов о покупке автомобиля позволяет не платить налог при его продаже. Информация об этом и других законных способах уменьшить или не платить НДФЛ опубликована в Telegram-канале Госдумы .

Прежде всего речь идет о минимальном сроке владения имуществом, по истечении которого человек имеет право не подавать декларацию и не платить налог при его продаже.

Отмечается, что для автомобилей этот срок составляет три года с момента подписания договора купли-продажи.

Кроме того, в случае сохранения документов о покупке машины, а именно чеков, квитанций и договора, владелец может применить налоговый вычет при продаже автомобиля. Это возможно даже в том случае, если минимальный срок владения еще не истек.

Согласно пункту 2 статьи 220 Налогового кодекса РФ, если транспортное средство находится во владении менее трех лет, а документы о его приобретении не сохранились, заплатить НДФЛ все-таки придется, однако при этих обстоятельствах также можно оформить налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей.

В ведомстве пояснили, что владелец вправе не платить налог при продаже машины, подаренной близкими родственниками, к которым относятся супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры.

Уточняется, что это возможно и при условии, если даритель сохранил документы о расходах на покупку автомобиля.

В случае если транспортное средство подарено не близким родственником, получатель платит налог с его рыночной стоимости, поэтому при последующей продаже автомобиля НДФЛ будет снижен на ранее уплаченную сумму.