Тренд на падение цен: вслед за российским фондовым рынком упал и американский. Аналитики советуют инвесторам прятать капитал в защитных активах. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

На прошлой неделе в топе идей были российские и западные интернет-компании.

Валюта

Эксперты Ситибанка отмечают, что из-за взрыва ковид-паники вокруг нового штамма усилилось бегство инвесторов от риска (risk-off), они начали переводить свои капиталы в валюты-убежища, разогрев на них спрос. Глобальное «бегство от риска» — это тактика глобальных инвесторов по распродаже инструментов, которые они считают рискованными, и одновременно покупка так называемых защитных активов. Спасения инвесторы ищут в запасе валюты развитых, а значит — стабильных стран, в облигациях и, исторически, в золоте. Лидеры среди укрытий в кэше — японская иена и швейцарский франк. Они за неделю укрепились к доллару на 0,5%.

Российский рубль подешевел на 2,8% к доллару (движется к 74 рублям за доллар) и 3,1% к евро. Он по-прежнему под давлением на фоне геополитической напряженности, ужесточения монетарной политики со стороны ФРС, а также негативных сообщений о новом штамме «омикрон» вируса COVID-19. Дополнительный фактор против укрепления рубля, указывают в Ситибанке, — снижение цен на нефть.

Краткосрочно большинство аналитиков не видят причин для укрепления рубля. Ориентиром по паре USD/RUB Евгений Линчик называет 74,5—76 рублей за доллар. В Росбанке этот интервал сокращают до 74,5—75,5 рубля за доллар.

В SberCIB считают, что эти цены очень привлекательны для покупки рубля. Признавая, что рубль краткосрочно выглядит уязвимым, аналитики «ЛОКО Инвеста» не находят причин, мешающих росту рубля в ближайшие месяцы.

Слушайте <noindex><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/96014711'>«Я просыпаюсь — и все мои акции закрыты». Как потерять все за одну ночь и найти силы начать заново</a></noindex> на Яндекс.Музыке

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Интер РАО» (IRAO), 12 месяцев. Целевая цена — 5,64 рубля. Потенциал роста — 24% («Промсвязьбанк», Владимир Лящук)

«Интер РАО» обратила внимание аналитиков на себя сильным финансовым отчетом за III квартал 2021 года (по международным стандартам), который оказался выше ожиданий рынка. Такие результаты стали возможны из-за увеличения выработки электроэнергии и высоких цен на РСВ (то есть на рынке «на сутки вперед»; речь об оптовом рынке электроэнергии, где проводится аукцион для поставки на следующий день). Выручка в III квартале 2021 года — 285,1 млрд рублей (рост на 20,6% к тому же периоду за 2020 год), EBITDA (прибыль до уплаты налогов и амортизации) — 38,5 млрд рублей (плюс 53,2% к результатам III квартала прошлого года) и чистая прибыль — 25,5 млрд рублей (рост на 66,2% год к году).

Но пока компания не собирается выплачивать дивидендами 25% чистой прибыли (по международным стандартам). Аналитик из ПСБ дает прогноз по этим выплатам акционера на уровне 5,7%.

«Полиметалл» (POLY), 12 месяцев. Целевая цена — 1 732 рубля. Потенциал роста — 22,4% («Финам»)

Группа Polymetal — крупнейший российский производитель серебра и второй в стране по объему производства золота (компания из мировых топов золотодобытчиков и производителей серебра). Эксперты «Финама» считают, что при панике инвесторов на товарных и фондовых рынках акции Polymetal способны стать надежным защитным инструментом. Основной риск для Polymetal — это возможное снижение цены золота, если центробанки ведущих экономик мира повысят ключевые ставки. Впрочем, по мнению аналитиков, такой сценарий все же не способен серьезно повлиять на позиции эмитента, так как Polymetal активно развивает проекты, которые обеспечат восполнение запасов и расширение производства.

Московская биржа (MOEX ), один — три месяца. Целевая цена — 180 рублей. Потенциал роста — 20% («Фридом Финанс»)

Аналитики «Фридом Финанс» считают, что акции биржи интересны для краткосрочной покупки. Серьезных негативных факторов нет, при этом биржа наращивает обороты и улучшает сервисы. К примеру, торговая площадка расширяет листинг бумаг иностранных эмитентов (с 1 декабря будет торговаться 521 такая акция при цели в 1 400 акций, которая должна быть достигнута в 2022 году), а с 6 декабря запускается утренняя сессия на рынке акций.

«ЛУКОЙЛ» (LKOH), 12 месяцев. Целевая цена — 7 950 рублей. Потенциал роста — 20,1% («Россельхозбанк»)

На долю «ЛУКОЙЛа» приходится 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Основными факторами инвестиционной привлекательности компании аналитики РСХБ считают:

прозрачную дивидендную политику (на их выплату направляется не менее 100% свободного денежного потока);

недооцененность компании по отношению к аналогам (она со всеми своими долгами по мультипликатору EV/EBITDA стоит на 10,2% меньше, чем компании-аналоги);

почти нулевую долговую нагрузку;

стабильные капитальные затраты и акцент на развитии новых месторождений.

«Газпром» (GAZP), 12 месяцев. Целевая цена — 440 рублей. Потенциал роста — 29% (АО «НФК-Сбережения», Алексей Кузьмин)

Аналитик записал углеводороды в новые защитные активы и перечисляет драйверы для дальнейшего роста «Газпрома» (притом что компания — на исторических максимумах):

усиление дисциплины по своевременной оплате со стороны покупателей;

рост спроса на увеличение поставок;

рост цен на ресурсы опережает инфляцию;

умение преодолевать политические риски для развития бизнеса (например, работа по «Северному потоку — 2» под давлением и результаты).

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Square (SQ), 12 месяцев. Целевая цена — 294 доллара. Потенциал роста — 30% («Фридом Финанс», Вадим Меркулов)

Лидер в сегменте цифровых финансовых услуг Square (производит ПО и оборудование для приема и обработки электронных платежей) работает в Северной Америке, Европе, Азии и Океании. За последние пять лет компания в среднем увеличила выручку на 49,6%, указывают во «Фридом». Square увеличила долю обслуживания крупного бизнеса в корпоративном сегменте, сейчас она составляет 66% в объеме доходов по итогам III квартала 2021 года. Мобильное приложение компании — Cash App (запущено в 2015 году, 40 млн пользователей) принесло компании в 2020—2021 годах 179% выручки в потребительском сегменте.

В августе 2021 года компания купила лидера австралийского финтех-стартапа Afterpay в сегменте платежей в рассрочку, расширив направления для развития.

Activision Blizzard (ATVI), 12 месяцев. Целевая цена — 92 доллара. Потенциал роста — 53% (SberCIB)

Аналитики SberCIB серьезно перетряхнули свою топ-десятку иностранных акций, имеющих, по мнению экспертов, лучшие перспективы для роста. Они его периодически пересматривают, избавляясь от акций, которые уже не оправдали надежд. На этот раз список покинули гранды и один неудачник. Исключены акции Microsoft (выросли на 59% с момента включения в список 9 декабря 2020 года, S&P 500 за это время подрос на 28%), Alphabet (он же Google, +38% с 18 февраля против +20% у S&P 500), Apple (+8% с 23 августа, S&P 500 +5%) и Qualcomm (+34% с 1 ноября 2021 года, сильно опередив S&P 500, который вырос на 2%). Пятая компания — неудачная ставка сбербанковских специалистов — Micron потеряла 3% с апреля 2021 года, хотя рынок вырос (S&P 500 +13%).

Среди новичков выделяется разработчик игр Activision Blizzard. Аналитики ставят на то, что неурядицы (отскок цены на акции с середины июня почти на 40 долларов из-за отложенных релизов игр, забастовки персонала и суды) в скором времени получат свое разрешение и в центре внимания инвесторов окажется фундаментально сильный бизнес компании. Собственно, это его качество отмечают большинство аналитиков, различаясь лишь в оценках времени разрешения проблем. Инвесторы же пока голосуют ногами.

The Boeing Company (BA), один — два месяца. Целевая цена — 232 доллара. Потенциал роста — 10% («Финам»)

Акции одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники поддержат темпы вакцинации населения и восстановление воздушного сообщения, по мнению аналитиков «Финама». Эти факторы, а также налаживание логистических цепочек по всему миру провоцируют рост спроса на грузовые самолеты Boeing.

Walt Disney (DIS), 12 месяцев. Целевая цена — 198 долларов. Потенциал роста — 28% («Синара»)

Одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире завершила 2021 финансовый год со слабыми финансовыми результатами. Но в «Синаре» считают эти проблемы временными и прогнозируют рост прибыли компании на 90% в I квартале 2022 финансового года по отношению к тому же периоду 2021-го. В ближайшей перспективе основными факторами роста могут стать выход новых блокбастеров («Вестсайдской истории», релизов от Marvel, Star Wars, Pixar и Nat Geo), запуск Disney+ (стриминговый конкурент Netflix) в новых странах и восстановление бизнеса развлекательных парков после пандемии.

Philip Morris (PM), 12 месяцев. Целевая цена — 110 долларов. Потенциал роста — 24% («Универ Капитал»)

Дивидендная доходность 5,57% выводит компанию в лидеры на американском фондовом рынке. Аналитики инвесткомпании «Универ Капитал» видят потенциал акций компании для дивидендных историй (размер выплат увеличивался ежегодно) с ростом котировок на 15% за последние 12 месяцев (вся табачная отрасль выросла на 11,3% акций табачной отрасли США).

Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Новые инструменты на российских биржах

На Московской бирже запущены торги акциями компании Veon (тикер VEON, в России известна как «ВымпелКом»). Для россиян с августа 2017 года они были доступны на Санкт-Петербургской бирже. Также поступили в обращение паи фонда «Райффайзен Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов» (тикер RQIU).

А с 1 декабря на Мосбирже можно купить 80 новых акций. Аналитики «Финама» рекомендуют внимательно присмотреться к пяти из них:

крупнейшему в мире производителю игр и игрушек Hasbro (HAS), ей принадлежат около 1 500 брендов, среди них Nerf, My Little Pony, Transformers, Monopoly, Peppa Pig;

(HAS), ей принадлежат около 1 500 брендов, среди них Nerf, My Little Pony, Transformers, Monopoly, Peppa Pig; производителю полупроводников Monolithic Power Systems (MPWR);

(MPWR); одному из крупнейших американских брокеров Raymond James (RJF), доходы которого оказались самыми быстрорастущими в США в 2021 году;

(RJF), доходы которого оказались самыми быстрорастущими в США в 2021 году; газодобывающей компании EQT Corp. (EQT);

(EQT); компании по автоматизации и цифровизации промышленности Rockwell Automation (ROK).

Среди других глобальных компаний выделяются бюро кредитных историй Equifax (EFX), поставщик телекоммуникационного оборудования Motorola Solutions (MSI), исследовательская компания, известная своим «циклом хайпа», Gartner (IT), сеть пиццерий Domino's Pizza (DPZ), производитель солнечных панелей Sunrun (RUN), биржа высокотехнологичных акций Nasdaq (NDAQ), рейтинговое агентство Moody's Corporation (MCO), производитель бытовой техники Whirlpool Corporation (WHR), лидер мировой лазерной индустрии PG Photonics Corporation (IPGP), онлайн-площадка краткосрочной аренды Airbnb (ABNB) и агрегатор такси Lyft (LYFT).