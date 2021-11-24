В начале недели российский рынок акций испытал сильнейшее падение с начала 2021 года. Триггером стал потенциальный дефолт госкорпорации. Подробности — в нашей еженедельной подборке.



На прошлой неделе в топе идей были российские энергетические компании и американские интернет-гиганты.

Валюта

Рубль не удержал своих позиций. Пара доллар/рубль к концу сессии 22 ноября достигла отметки в 75 рублей за доллар, констатируют аналитики Росбанка. Их оценка — уровни завышены, но стабильность вернется только на позитивных новостях (пока информационный фон негативный).

По мнению аналитиков, на рынок повлиял геополитический фактор: США продолжают публиковать разные отчеты и комментарии о нагнетании обстановки на востоке Украины. На укреплении доллара сказалось и то, что в США определились с кандидатом на пост главы Федеральной резервной системы (американского Центробанка): Джером Пауэлл сохранил поддержку президента США, а Лейл Брейнард (рассматривалась в качестве альтернативного кандидата) была выдвинута на должность его заместителя. Для рынка Брейнард была предпочтительнее — считалось, что она будет проводить более мягкую политику, чем проводится сейчас (то есть поддержка рынка будет действовать максимально долго), пишут эксперты «Открытия». Выбор более «жесткого» главы ФРС усилил глобальные позиции американской валюты.

В «Открытии» также предполагают, что если риск реального вторжения на Украину является завышенным, а цены на нефть смогут вернуться в диапазон 80—85 долларов за баррель Brent (в начале недели они снизились до 78—79 долларов за баррель), то рубль должен устойчиво удерживать позиции выше 74 за доллар. Однако аналитики оговариваются, что в ближайшие дни ослабление рубля может и продолжиться.

Триггером резкого (на 1,8% в понедельник) падения рубля могла стать непонятная ситуация с долгами «Роснано». Инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин отметил, что она могла добавить негатива настроениям на рынке. Вечером в пятницу, 19 ноября, появилась неофициальная информация о том, что компания не сможет заплатить по своим облигациям уже в начале декабря. Торги этими бумагами биржа приостановила по распоряжению Банка России. Корпорация в своем заявлении не исключила некой вероятности дефолта. Государство как основной владелец компании осталось в стороне — Минфин на тот момент не сделал никаких заявлений. Паника была краткосрочной, но могла спровоцировать иностранных инвесторов на продажи рубля и рублевых активов (индекс Мосбиржи тоже показал наибольшее с апреля 2020 года падение). Возможный дефолт по квазигосударственным облигациям (такими и являются облигации госкомпании «Роснано») моментально вызовет сомнения в способности (скорее — в желании) государства выплачивать такие долги. И тогда потрясения рынка сильно превзойдут мизерный размер самого обсуждаемого долга.

В «Сбер Управлении активами» ожидают что краткосрочный диапазон, в котором будет находиться рубль, составит 73,5—75 за доллар.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

HeadHunter (HHR), 12 месяцев. Целевая цена — 80 долларов. Потенциал роста — 42% («Синара», Анастасия Обухова)

Интернет-портал по онлайн-подбору персонала — лидер сегмента в России и третий в мире. HeadHunter зарабатывает на подписке работодателей (все российские работодатели тратят на нее примерно 60% всего их бюджета для поиска кандидатов). Модель монетизации объявлений о работе поддерживается главным сайтом hh.ru, собственной облачной системой отслеживания активности соискателей Talantix, запущенной в мае 2020 года, и автоматизированной платформой Skillaz (по подбору, оценке и тестированию кандидатов), купленной в 2021 году.

Рост будет происходить за счет трех факторов:

спроса на персонал (свою роль играют ограничение притока мигрантов на фоне пандемии и демографическая яма 1990-х);

сочетания узнаваемого бренда и технологий (в базе компании более 48 млн резюме, на сайте — 29,3 млн уникальных посетителей в месяц: за три года этот показатель вырос на 45%; компания развивает собственные веб-ресурсы и сервисы);

запроса на квалифицированных сотрудников и рабочие специальности со стороны корпоративного сектора.

Это позволят HeadHunter повышать тарифы. Рентабельность по EBITDA, согласно расчетам «Синары», останется на уровне выше 50%.

«Норникель» (GMKN), 12 месяцев. Целевая цена — 28 445 рублей. Потенциал роста — 27% («Велес Капитал»)

Аналитики «Велес Капитала» ожидают, что в сумме дивиденды от «Норникеля» по итогам 2021 года составят 2 800 рублей на акцию. Выплата за девять месяцев, рекомендованная советом директоров, составила 1 523,17 рубля на акцию, что означает доходность 6,9% годовых. С учетом благоприятной конъюнктуры рынка цветных металлов и высокой дивидендной доходности есть условия для роста котировок «Норникеля». Аналитики предупреждают, что их рекомендация действует только для актуальной формулы расчета дивидендов. Если она будет заменена в 2022 или 2023 году, как предупреждало руководство компании, оценка «Велес Капитала» изменится.

ГК «Самолет» (SMLT), 12 месяцев. Целевая цена — 6 301 рубль. Потенциал роста — 36% («Открытие»)

Аналитики «Открытия» считают интересными акции «Самолета» как одного из крупнейших на сегодняшний день российских девелоперов. Созданная в 2012 году компания — один из лидеров рынка жилья столицы и Подмосковья с крупнейшим среди отечественных застройщиков земельным банком и амбициозной стратегией развития. Факторы прогноза по росту:

подъем рынка жилой недвижимости в РФ при параллельном росте средней стоимости квадратного метра на фоне снижения предложения новых объектов;

активный спрос, подогретый дешевой ипотекой;

при выполнении программы, уже в 2022 году почти втрое (по сравнению с 2020 годом) увеличатся продажи компании (поэтому она сможет закончить 2023 год без чистого долга, что сформирует фундамент для роста дивидендов).

«Детский мир» (DSKY), один — два месяца. Целевая цена — 155,5 рубля. Потенциал роста — 15% («Финам»)

Ретейлер детских товаров в III квартале 2021 года увеличил свою чистую прибыль по международным стандартам на 57,6% в годовом выражении, она составила 3,7 млрд рублей. Совет директоров рекомендовал утвердить дивиденды за девять месяцев в размере 5,2 рубля на акцию. Отдельно аналитики «Финама» отмечают (и это не менее важно, чем квартальные результаты), что акции эмитента традиционно растут в цене с октября по январь, что может быть связано с новогодними праздниками.

Ozon (OZON), один — два месяца. Целевая цена — 3 800 рублей. Потенциал роста — 18% («Фридом Финанс»)

Акции компании предлагаются аналитиками «Фридом» в качестве спекулятивной покупки. Они уверены, что негатив, связанный с реакцией инвесторов на публикацию квартальной отчетности, отыгран. Падение от максимальных значений составило более 40%. Поэтому котировки должны пойти вверх.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Walmart (WMT), 12 месяцев. Целевая цена — 170 долларов. Потенциал роста — 17,5% («Фридом Финанс»)

Прибыль компании за III квартал превзошла ожидания аналитиков «Фридом Финанса». Покупатели вернулись в офлайн, цены на товары первой необходимости (есть товары с максимальным оборотом и минимальными наценками) стали выше — это основные факторы. Walmart научился неплохо справляться со сбоями в цепочках поставок: у компании зафрахтованы собственные суда для поставки товаров на склады сети, с важными производителями заключены договоры напрямую, и постоянно растут запасы.

Cummins (CMI), 12 месяцев. Целевая цена — 344,7 доллара. Потенциал роста — 51% («Финам»)

Cummins поставляет 1 200 компаниям в 190 странах дизельные двигатели, широко используемые на стройках. По итогам III квартала компания увеличила чистую прибыль на 6,6%, до 534 млн долларов (3,69 доллара прибыли на акцию). По прогнозам менеджмента, выручка Cummins по итогам 2021 года вырастет на 20% в сравнении с финансовыми результатами 2020-го. Ожидания инвесторов не сбылись, они рассчитывали на прогнозный максимум — 24%. Аналитики «Финама» видят значительный потенциал акций и главным драйвером роста строительной отрасли называют законопроект по обновлению инфраструктуры в США на сумму более 1 трлн долларов (документ одобрил конгресс).

Mercado Libre (MELI), 12 месяцев. Целевая цена — 1 900 долларов. Потенциал роста — 43% («Открытие», Антон Руденок)

Бразильская компания, оператор крупнейшей в Латинской Америке площадки онлайн-коммерции, которую в прошлом году The Financial Times отметила в сотне международных компаний, максимально выигравших от пандемии. Компания находится на первой стадии развития, когда расходы в процентном отношении к выручке постоянно снижаются. В 2020 году компания впервые получила операционную прибыль, которая составила 128 млн долларов против убытка в 158 млн долларов в 2019 году. По ожиданиям аналитиков, темп роста выручки в ближайшие два — три года составит более 30%, операционная маржа вырастет более чем в два раза — до 7%.

NetEase (NTES), шесть месяцев. Целевая цена — 135 долларов. Потенциал роста — 18,2% («ВТБ Капитал»)

Китайский интернет-разработчик и продавец многопользовательских онлайн-игр. Цены на акции компании снизились после ужесточения регулирования, но полтора месяца назад рост возобновился и идет к рекордным уровням.

Как считают аналитики ВТБ, причинами роста станут:

возобновление выдачи лицензий на новые игры после трех месяцев перерыва (об этом пишет информированное бизнес-издание 21st Century Business Herald);

опережающий рост расходов на онлайн-игры по сравнению с увеличением других потребительских расходов в КНР в последние годы;

IPO, которое планирует провести до конца 2021 года дочерняя компания NetEase — музыкальная стриминговая платформа Cloud Village. При оценке в 5—6 млрд долларов доля NetEase в этой платформе может быть оценена в 4,4—5,3 млрд долларов, примерно 6—7% актуальной капитализации NetEase.

Snap (SNAP), 12 месяцев. Целевая цена — 67 долларов. Потенциал роста — 23% («Синара»)

Разработчика приложений и услуг для мобильных камер, которые позволяют пользователям отправлять и получать фотографии, рисунки, текст и видеоматериалы, аналитики «Синары» в своем обзоре назвали «социальной сетью будущего». Акции Snap сильно потеряли в цене (упали с 75 долларов до нынешних 49) после недавней публикации компанией отчетности за III квартал. Аналитики российского инвестбанка считают, что это была чрезмерная реакция на новые требования рекламной политики Apple и цена подрастет. При расчете показателя ARPU (доход в расчете на пользователя) видно, что он у компании почти втрое меньше, чем у лидера рынка — Facebook: в III квартале 2021 года он составил 3,5 доллара против 9,7 у Facebook. Но в «Синаре» считают, что бурный рост выручки Snap (47% ежегодно на ближайшие пять лет — их оценка) позволит сократить это отставание.

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Новые инструменты на российских биржах

Акции ПАО «СПБ Биржа» (SPBE), второй российской торговой площадки, 19 ноября 2021 года запущены в обращение на рынке. Дебют удачный, компания разместилась по верхней границе заявленного диапазона (обычно перед IPO организаторы объявляют диапазон цены, конкретное значение зависит от спроса со стороны инвесторов). Окончательная цена в рамках первичного публичного размещения составила 11,5 доллара США за акцию. Цена первой сделки 19 ноября 2021 года составила 12,01 доллара, цена последней сделки — 12,76 доллара (на вечерней сессии).

На Московской бирже восемь дебютов инвестиционных фондов. В обращение вышли паи интервального паевого фонда «Индустрии будущего» (тикер RU000A100S25) под управлением УК «Восток-Запад».

УК «Сбер Управление активами» вывела на рынок свои «Халяльные инвестиции» (SBHI). Фонд следует за индексом исламских инвестиций полной доходности, который рассчитывается Мосбиржей (в его состав входят акции российских публичных компаний, соответствующие нормам шариата). «Сбер» сообщил, что центром партнерского финансирования и специальных проектов банка в сотрудничестве со Sberinvest Middle East проведен скрининг акций российских компаний на соответствие требованиям шариат-комплаенса. Получен сертификат (фетва) соответствия фонда стандартам исламского финансирования.

Еще один инструмент коллективных инвестиций от БКС стал доступен на рынке — «БКС Глобальные доходные облигации» (BCSY). Он инвестирует в почти 2 тыс. высокодоходных облигаций на мировом рынке. В портфеле нового БПИФа активы распределены в равной пропорции между двумя ETF: iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). HYG является одним из самых крупных и ликвидных фондов на высокодоходные облигации в мире, покрывает широкий спектр американских корпоративных бумаг из сегмента ВДО. EMHY делает ставку на корпоративные и государственные доходные облигации на развивающихся рынках (Аргентина, Бразилия и др.).

Стартовали торги ETF FinEx US REIT (FXRE) под управлением компании FinEx Investment Management LLP (UK). FXRE следует за индексом Solactive GPR United States REIT Index и позволяет инвестировать в фонды недвижимости США (REIT, Real Estate Investment Trust), которые торгуются на бирже. В составе индекса — бумаги почти 130 компаний, получающих доход от обслуживания широкого спектра объектов недвижимости: от офисов и магазинов до вышек сотовой связи.

УК «Альфа Капитал» вывела на рынок сразу два своих фонда — «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» (AKEB) и «Альфа-Капитал Видеоигры» (AKVG). «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» — активно управляемый фонд на еврооблигации, его состав управляющий пересматривает ежедневно. Среди активов БПИФа — суверенные и корпоративные облигации преимущественно развивающихся стран. Фонд «Альфа-Капитал Видеоигры» собрал в своих активах акции 20 компаний, занимающихся разработкой и производством видеоигр и оборудования для них, в том числе Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Tencent, NVIDIA.

Еще два фонда вышли на торги на российском рынке. Коллекция рыночных финансовых инструментов представлена в БПИФе «БКС Фавориты мировых инвестфондов» (BCSH). Он инвестирует в ETF Goldman Sachs Hedge Industry VIP, в корзине которого около 50 наиболее популярных американских акций из портфелей хедж-фондов, их список пересматривается каждые три месяца. Второй, со ставкой на долговые бумаги в валюте, — «Тинькофф Еврооблигации в евро» (TBEU).

Ну, и на закуску — новый график работы биржи в Москве. Мосбиржа объявила о запуске утренних торгов: с 6 декабря торговый день на площадке будет продолжаться с 6:50 до 23:50 мск. К утренней сессии — с 6:50 до 9:50 — Мосбиржа допустила акции из индекса Мосбиржи (IMOEX), а также некоторые иностранные акции и расписки (в том числе Apple, Netflix, Microsoft, Amazon, Visa, NVIDIA, Exxon, Tesla, Pfizer, Coca-Cola).

Сергей Кашин для Banki.ru