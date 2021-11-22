Банк России предписал приостановить торги облигациями госкомпании «Роснано» для защиты ее кредиторов и держателей бумаг, а также во избежание инсайдерской торговли. Такие разъяснения регулятора со ссылкой на его сообщение приводит ТАСС.

Как указал Банк России, он получил информацию о том, что «Роснано» обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга.

«Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание», — добавили в ЦБ.

В пятницу, 19 ноября, торги ценными бумагами «Роснано» были приостановлены Московской биржей в соответствии с предписанием Банка России. Компания «Роснано» также сообщила, что накопленный долг и ее текущая финансовая модель требуют корректировок и существует возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.

В настоящее время торги облигациями компании ведутся в обычном режиме. Бумаги «Роснано» после возобновления сегодня торгов на Мосбирже падали в цене на 5–20%, следует из информации торговой площадки. Доходности бондов компании спустя полчаса после возобновления торгов выросли до 12–47%.

На Мосбирже обращаются девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,5 млрд рублей.

По данным ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами предложил обратиться в Кабмин с вопросами о финансовой ситуации в «Роснано». «Этим вопросом занимается правительство», — заметил представитель Кремля.

Ситуация с долгом «Роснано» может стать тестом на готовность государства нести финансовые потери в связи с высокорисковыми инвестициями, считают в рейтинговом агентстве Fitch, мнение которого приводит чуть позже в понедельник, 22 ноября, РБК. Пока Fitch оценивает вероятность господдержки «Роснано» как высокую. Без господдержки рейтинг госкомпании был бы на одну ступень ниже, указано в материале (прим. Банки.ру).

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