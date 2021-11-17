Рубль резко ослаб из-за укрепления доллара, но пока шаткая стабильность отечественной валюты сохраняется. Перспективы Metaвселенной Марка Цукерберга и возможности российской электроэнергетики — в нашей еженедельной подборке.



На прошлой неделе в топе идей были компании интернет-торговли — сказалось наступление сезона распродаж.

Валюта

Аналитики банка «Санкт-Петербург» приводят цифры по отечественной валюте: в течение прошлой недели курс USD/RUB опускался до 70,5 рубля за доллар, но закончил неделю на отметке 72,9. Валюта США резко укрепилась после выхода данных о крупнейшем росте месячной инфляции (быстрее она росла в последний раз только в 1990 году). Сама по себе такая информация не должна была привести к укреплению доллара, но логика инвесторов простая: теперь ФРС (Центробанк США) точно начнет ужесточение политики и движение к росту ставок, а значит, пора закупаться американской валютой.

Эксперты голландского банка ING отмечают: на курс рубля повлиял негативный внешнеполитический фон в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе и эскалацией конфликта на востоке Украины.

Однако за выходные напряжение спало, и в «Локо-Инвесте» указывают, что рубль снова среди лидеров валют развивающихся стран благодаря умеренному росту на 0,5%. Многие из национальных валют негативно реагировали на рост доллара. В «Локо» считают, что дальнейшему укреплению рубля будут способствовать предстоящие налоговые выплаты, затем, ближе к концу года, тот же тренд поддержат отечественные компании, которые станут готовиться к выплате промежуточных дивидендов.

Эксперты «Финама» все же обращают внимание на один фактор не в пользу рубля — ситуацию на нефтяном рынке. Цены на нефть снижаются, пишут они, в том числе под воздействием укрепляющегося доллара и на фоне ожиданий, что США начнут продажу нефти из стратегических резервов. Как следствие, валюты стран — экспортеров нефти испытывают некоторое давление.

Аналитики «Локо-Инвеста» уверены, что рубль может оставаться волатильным в диапазоне 72—73 рубля за доллар, но в случае стабилизации политического фона вокруг Белоруссии и Украины российская валюта быстро отыграет потери.

Курс USD/RUB на этой неделе будет находиться в диапазоне 71—72,75 рубля за доллар, считают в банке «Санкт-Петербург». Аналитики Газпромбанка еще больше сужают этот диапазон, считая, что биржевой курс вернется в рамки 71—72 рубля за доллар США.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

ОГК-2 (OGKB), 12 месяцев. Целевая цена — 99 копеек. Потенциал роста — 43,4% («Открытие»)

Генерирующая компания ОГК-2 отчиталась о работе за III квартал 2021 года, и аналитики убеждены в потенциале ее акций. Алексей Павлов из «Открытия» отмечает, что чистая прибыль ОГК-2 по международным стандартам отчетности выросла на 19,5% год к году (до 14,4 млрд рублей), а чистый долг на конец сентября составил 20,9 млрд рублей (то есть он уменьшился за девять месяцев на 29,6%). Аналитик напоминает, что это был второй подряд сильный квартал для компании. Такие финансовые показатели обеспечены ростом цен на электроэнергию на оптовом рынке, в том числе в отношении энергообъектов, введенных в рамках ДПМ (договоров о предоставлении мощности, применяются для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, когда компании строят новые мощности под обязательства крупных клиентов платить повышенный тариф). Дивидендную доходность акций компании аналитик оценивает в 10%.

Аналитики Промсвязьбанка, которые чуть консервативней относятся к перспективам акций (их целевая цена — 95 копеек, потенциал роста — плюс 38% от текущих котировок), также ожидают дальнейшего роста финансовых параметров ОГК-2 в последнем квартале 2021 года.

ФСК ЕЭС (FEES), один — два месяца. Целевая цена — 23,9 копейки (0,2395 рубля). Потенциал роста — 31,3% («Фридом Финанс»)

Аналитики «Фридома» считают выгодным краткосрочное владение акциями энергокомпании ФСК ЕЭС (естественная монополия, основным видом ее деятельности является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети). По их прогнозам, в ближайшее время биржевые цены на акции вырастут более чем на 30% по отношению к актуальным котировкам. Обоснование: акции компании демонстрируют значительно более слабую динамику, чем котировки «Россетей» (RSTI), 100-процентной «дочкой» которых является «Федеральная сетевая компания». При этом риски недостаточной индексации тарифов магистральных сетей (а отставание можно объяснить лишь этим фактором) аналитики считают несущественными. Они уверены, что вырастут и тарифы, и объем передачи электроэнергии (на 8—9%).

ММК (MAGN), 12 месяцев. Целевая цена — 95,41 рубля. Потенциал роста — 48% («Финам»)

Аналитики «Финама» оптимистично смотрят на рыночную цену акций компаний металлургического сектора. Они отмечают, что переход на «зеленые рельсы» после выхода из пандемии поддержит высокий спрос на первичные материалы. В крупнейших странах, в том числе в США и в России, в основе поддержки экономического роста будут программы модернизации производственной, транспортной и энергетической инфраструктуры. По прогнозам Всемирной ассоциации производителей стали, в России ожидается умеренный, но устойчивый рост потребления стальной продукции до конца 2022 года. Его обеспечат автомобилестроение и государственная поддержка жилищного и инфраструктурного строительства.

По потенциалу роста среди предприятий черной металлургии лидирует именно ММК.

«АЛРОСА» (ALRS), 12 месяцев. Целевая цена — 152,8 рубля. Потенциал роста — 13,5% (Россельхозбанк)

Первый в мире (по объему продукции) производитель природных алмазов с крупнейшими в мире доказанными запасами алмазов по итогам III квартала улучшил финансовые прогнозы, выплатил рекордные дивиденды в 2021 году (суммарный размер — 18,33 рубля на акцию). Компания интересна инвесторам благоприятной дивидендной политикой, она показывает стабильную генерацию денежного потока (который является базой для выплаты дивидендов, что повышает ожидания инвесторов на высокие выплаты в 2022 году). Кроме того, «АЛРОСА» продолжает значительно сокращать свою долговую нагрузку. Аналитики отмечают, что ее бумаги недооценены более чем на 30% при достаточной «подушке ликвидности» (> 50 млрд рублей денежных средств на балансе). Благоприятными факторами остается то, что холдинг всегда может рассчитывать на поддержку со стороны государства (то есть обеспечен выкуп производимой продукции в Гохран, фонд драгоценных металлов и камней) и у «АЛРОСы» нет планов для резкого роста капиталовложений.

Среди внешних факторов выделяется восстановление спроса на ювелирную продукцию в США и Китае (плюс 35% и плюс 15% по сравнению с допандемийным 2019 годом).

«Ростелеком» (RTKM), 12 месяцев. Целевая цена — 113 рублей. Потенциал роста — 21% (Промсвязьбанк)

Развивающиеся цифровые сервисы и новая дивидендная политика крупнейшей в стране телекоммуникационной компании существенно повысили ее привлекательность в глазах аналитиков Промсвязьбанка. Речь идет об обязательстве «Ростелекома» платить не менее 5 рублей дивидендов на акцию, наращивая выплаты ежегодно не менее чем на 5%, а также направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. Поэтому в ПСБ немного повысили прогноз целевой цены акций компании, до 113 рублей, несмотря на сокращение чистой прибыли из-за обесценивания активов, отмеченное в отчете за III квартал 2021 года. В Ростелекоме не исключили, что повысят дивиденды по итогам 2021 года до 6 рублей на акцию, подняв дивидендную доходность до 6,4%.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Meta (MVRS), до 1 декабря — Facebook (FB), 12 месяцев. Целевая цена — 443,44 доллара. Потенциал роста — 30% («Финам»)

Аналитики «Финама» оценили инвестиционную привлекательность Facebook после переименования компании в Meta Platforms. Они прогнозируют по итогам 2021 года рост выручки Facebook (Meta) на 37% (в годовом исчислении).

До конца года Facebook вложит около 10 млрд долларов в проекты по созданию Метавселенной. А в следующие пять лет компания наймет около 10 тыс. специалистов в Европе, которые будут непосредственно вовлечены в создание Метавселенной. Их обучение компания оценила примерно в 150 млн долларов. Серьезным аргументом в пользу Facebook (Meta) является то, что у него нет займов и долгов.

В «Финаме» подчеркивают, что, по их расчетам, в 2022 году темпы роста финансовых показателей компании могут замедлиться, но в 2023 году вновь начнется уверенный рост. Свои ожидания они связывают с внедрением развитых технологий виртуальной и дополненной реальности, которые станут основой для создания Метавселенной.

BHP Group (BHPB), 12 месяцев. Целевая цена — 74,54 доллара. Потенциал роста — 40% («Фридом Финанс», Вадим Меркулов)

Один из крупнейших в мире представителей горнодобывающей индустрии — BHP получает более 97% выручки за счет производства нефти, газа, меди, железной руды (50% продаж), а также энергетического и металлургического угля. В 2022 году компания сменит штаб-квартиру с британской на австралийскую и выделит нефтяной бизнес в отдельную структуру для слияния с активами второй по величине в Австралии нефтяной компанией Woodside. Это позволит BHP сосредоточиться на приоритетных для нее направлениях деятельности с более высоким потенциалом роста производства и цен. В июле 2021 года BHP и Tesla подписали соглашение о поставке никеля с наименьшими выбросами углерода в мире. BHP также планирует инвестировать в проект Jansen Stage 1 по добыче калия для производства удобрений, он будет запущен с 2027 года. Небольшой в сравнении с аналогичными компаниями размер долговой нагрузки даст компании возможность пережить скачки цен на акции, не свернув масштабные инвестиционные программы, пишет Вадим Меркулов.

Carnival (CCL), 12 месяцев. Целевая цена — 49,9 доллара. Потенциал роста — 101,3% (ITI Capital)

Одна из крупных мировых круизных компаний, по ожиданиям аналитиков, в том числе из ITI Capital, станет бенефициаром восстановления туристического потока после пандемии. Ее финансовое состояние позволяет ей пережить очень длительный период практического «обнуления» бизнеса (в середине 2020 года на счетах компании было 8 млрд долларов, что давало возможность как минимум год продержаться без единого рейса). Но пандемия мощно ударила по котировкам акций. Тем не менее Carnival способна максимально быстро восстановить прежние объемы бизнеса, как только успехи в борьбе с коронавирусом позволят восстановить рынок путешествий.

Alphabet (GOOG), 12 месяцев. Целевая цена — 3 765 долларов. Потенциал роста — 25% («БКС Мир инвестиций»)

Американский холдинг Alphabet (в составе которого в том числе поисковик Google, видеоплатформа YouTube, облачный сервис Google Cloud) за III квартал 2021 года предоставил позитивные финансовые отчеты, отмечают аналитики БКС. У компании лидерские позиции на рынке диджитал-рекламы. Негативное влияние новой рекламной политики Apple (пользователь дает разрешение на доступ к важной для рекламодателей информации, которая раньше была доступна автоматически) они оценивают как умеренное. Аналитики отмечают сильные позиции YouTube, чья пользовательская база превысила 50 млн платных подписчиков.

В БКС считают, что из-за новой политики Apple часть рекламодателей перейдет из соцсетей в другие источники рекламы, и сервисы Alphabet могут стать лучшим выбором для таких компаний. И пока такой вариант развития событий не учтен в текущей цене акций Alphabet.

Schlumberger (SLB), один — два месяца. Целевая цена — 37 долларов. Потенциал роста — 13% («ВТБ капитал»)

Американская нефтесервисная компания Schlumberger интересна, если ставить на восстановление нефтегазовой отрасли, считают в ВТБ. До сих пор игроки ключевых для Schlumberger регионов из-за осторожной позиции ОПЕК+ не спешили наращивать капитальные затраты на добычу и только сейчас переходят в активную инвестиционную стадию. По некоторым прогнозам, компании Ближнего Востока и Северной Африки в 2022 году планируют увеличить инвестиции в добычу на 10—16%.

Новые инструменты на российских биржах

Вскоре в обращение на фондовый рынок выйдут акции СПБ Биржи. Она уже прошла листинг на площадке конкурента (Московской биржи), сформировала книгу заявок и находится на этапе определения рыночной цены для своих ценных бумаг.

Российские брокеры подчеркивают, что СПБ Биржа первой запустила торговлю иностранными акциями для частных инвесторов и до сих пор лидирует в этом сегменте. Ее инфраструктура позволяет торговать 19 часов в сутки — с 7 утра до 2 часов ночи мск. Фондовая площадка рентабельна и уже получает чистую прибыль.

До конца года она планирует запустить торги российскими акциями, в 2022 году — начать торговлю иностранными ETF, а впоследствии — еще и опционами на иностранные акции. Диапазон цены на акции биржи — от 10,5 до 11,5 доллара, минимальная сумма — 100 долларов.

В понедельник управляющая компания «Тинькофф капитал» запустила торги тремя фондами из девяти, получивших листинг на Мосбирже ранее. Фонд «Тинькофф Индекс Насдак Искусственный Интеллект и Робототехника» (TRAI) следует за индексом Nasdaq CTA US AI & Robotics TR. «Тинькофф Индекс ФинТех компаний» (TFNX) инвестирует в акции cектора финансовых технологий (например, PayPal Holdings, Coinbase и TCS Group), копируя специально разработанный индекс Tinkoff FinTech Total Return Index USD. В портфеле «Тинькофф Индекс акций стран Пан Азии» (TPAS) — акции компаний из Китая, Сингапура, Тайваня, Гонконга, Индии, Индонезии, Японии, Филиппин и Южной Кореи.

Сергей Кашин для Banki.ru