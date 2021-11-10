Какие надежды на укрепление рубля? И кто предложит российским инвесторам больший выбор иностранных акций: фондовые площадки соревнуются в добавлении все новых эмитентов. Об этом и не только — в нашей еженедельной подборке.



На прошлой неделе в топе идей были акции, которые могут стать популярными из-за интереса иностранцев к российскому рынку, а также иностранные финансовые компании с уверенным потенциалом роста.

Валюта

Аналитики «Финама» пишут, что по итогам прошедшей недели курс USD/RUB зафиксирован на отметке 71,27 рубля за доллар. Российская валюта следует за движением мировых цен на нефть: они снижаются. Котировки Brent, указывают в «Финаме», опустились за неделю на 1,17%, до отметки 82,55 доллара за баррель. Решение ОПЕК+, принятое в конце недели, — оставить без изменений темпы увеличения добычи — немного поддержало рубль.

Как отмечают эксперты «Открытия», ситуация на долговых рынках стабилизировалась (цены на облигации старых выпусков, выпущенных при относительно низких ставках, падали и рынок лихорадило), и Минфин России может возобновить на этой неделе аукционы облигаций федерального займа. Это поддержит рубль. Но движение цен на нефть будет играть решающую роль, отмечают аналитики.

В банке «Санкт-Петербург» считают, что курс USD/RUB в ближайшее время будет находиться в диапазоне 70,75—72,25 рубля за доллар.

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Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Яндекс» (YNDX), 12 месяцев. Целевая цена — 100 долларов. Потенциал роста — 15,6% (ВТБ Капитал)

Причинами роста аналитики ВТБ называют:

обновленный прогноз по увеличению выручки за 2021 год;

прогноз по росту операционной прибыли в 2022 году на уровне 125%;

компания ожидает рост рентабельности прибыли от операций в следующем году на уровне 4 процентных пунктов;

стабильно высокие доходы от рекламы в поисковике позволяют компании инвестировать в развитие экосистемы (в «Яндекс.Лавку», в «Яндекс.Еду» и т. д.) без использования заемных средств.

«Полюс» (PLZL), 12 месяцев. Целевая цена — 16 296 рублей. Потенциал роста — 10,4% («Велес капитал», Сергей Жителев и Василий Данилов)

Аналитики «Велеса» указывают на акции компании как защитный актив на фоне растущей инфляции и с расчетом на рост мировых цен на золото. У компании себестоимость добычи золота одна из самых низких в мире (604 доллара на унцию при среднеотраслевом значении 1 074 доллара). Это должно сгладить негативный эффект, если цены продажи драгметалла упадут. В «Велесе» считают такой сценарий маловероятным: из-за растущей инфляции и роста расходов на добычу цены на золото уже не будут падать, снизившись на 15% с пиков июня 2020 года.

Ozon Holdings (OZON), два — три месяца. Целевая цена — 4 200 рублей. Потенциал роста — 32,5% («Финам»)

Сезон распродаж увеличивает старейшему российскому универсальному интернет-магазину потенциал роста, уверены аналитики «Финама». Например, 11 ноября стартует масштабная распродажа в честь Дня холостяка (традиция, родившаяся в Китае). Массовые скидки могут подстегнуть спрос и поддержать продажи онлайн-ретейлеров. Ozon, как один из лидеров рынка, станет бенефициаром этого тренда.

«Сегежа Групп» (SGZH), 12 месяцев. Целевая цена — 13 рублей. Потенциал роста — 26% (Промсвязьбанк, Людмила Теличко)

Аналитики Промсвязьбанка обновили прогноз по целевой цене на акции лесопромышленного холдинга АФК «Система» (месяц назад они обозначали ее в 11,5 рубля за акцию, сейчас она — 10,5 рубля). Поводы для оптимизма предоставила отчетность по международным стандартам за три квартала 2021 года. Компания нарастила выручку на 36%, до 68 млрд рублей, чистая прибыль при этом — 11 млрд рублей. Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что компания укрепляет лидирующие позиции по направлениям, которые приносят самую высокую добавленную стоимость. В III квартале холдинг удвоил свою лесосеку, значительно нарастил мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет.

«ФосАгро» (PHOR), 12 месяцев. Целевая цена — 6 000 рублей. Потенциал роста — 2% (ITI Capital)

Аналитики ITI Capital полагают, что «ФосАгро» может увеличить долю глобального рынка за счет проблем одного из важнейших конкурентов — производителя фосфатных удобрений Mosaic. Его продажи падают на фоне возрастающих цен. На взгляд аналитиков ITI Capital, благодаря низким внутрироссийским ценам на газ и электроэнергию «ФосАгро» получит конкурентные преимущества по цене и может увеличить долю на международных рынках. Не помешают компании, по мнению аналитиков, и введенные российским правительством на полгода квоты на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений (на них у «ФосАгро» приходилось 23% выручки во II квартале текущего года). В ITI Сapital напоминают, что компания имеет операционную гибкость и не критично зависит от азотных (сложных) удобрений.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Airbnb (ABNB), один — три месяца. Целевая цена — 227 долларов. Потенциал роста — 13,5% («Финам»)

Потенциал акций Airbnb, онлайн-площадки для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, аналитики «Финама» связывают с двумя фактами. Согласно последнему отчету, Airbnb за девять месяцев снизила свои убытки на 41% (по отношению к такому же периоду в 2020 году) до 406,535 млн долларов, а выручка взлетела более чем на 77% — до 4,46 млрд долларов. Это означает, что компания успешно боролась с последствиями значительного снижения международного туристического трафика, заменив его внутренним туризмом, и рассчитывает на его рост. На эту компанию аналитики «Финама» ставят, связывая ожидания с новостями о появлении препаратов, эффективных против ковида при приеме на ранних стадиях. Самое свежее сообщение — от компании Pfizer, которая заявила о высокой эффективности своего средства Paxlovid. По итогам второй фазы клинических испытаний лекарства установлено, что оно на 89% сокращает риски госпитализации или смерти после заражения коронавирусом. В целом это уже не первая постановка в центр внимания «туристических» акций. Но пока они не оправдывают выданных авансов, хотя тот, кто угадает момент начала их восстановления, снимет большой куш.

Mondelez International (MDLZ), 12 месяцев. Целевая цена — 69 долларов. Потенциал роста — 11,4% («Фридом Финанс»)

Американский производитель печенья Oreo, шоколада Toblerone и конфет Sour Patch Kids компания Mondelez International заявила о повышении цен на свою продукцию в ближайшие месяцы в связи с необходимостью контролировать затраты. По мнению аналитиков «Фридома», при глобальном инфляционном тренде обещанные меры и прогноз прибыли, который дала компания, вполне адекватны ситуации. В прогнозе аналитиков учтена и способность компании успешно хеджировать риски на товарном рынке, то есть избегать потерь при росте цен на сырье и так далее. При росте цен на ингредиенты, транспортировку и заработную плату спрос на продукцию Mondelez растет. Увеличение затрат на сырье и транспортировку производителя сладостей частично компенсированы за счет цен на продукцию и наращивания эффективности ее выпуска. Коммерческие, общие и административные расходы в III квартале (по сравнению с таким же кварталом 2020 года) снизились с 1,48 млрд до 1,44 млрд долларов. Чистая прибыль Mondelez выросла на 40 млн долларов, до 1,26 млрд долларов.

Amazon (AMZN), 12 месяцев. Целевая цена — 4 000 долларов. Потенциал роста — 21% («Синара»)

Компанию не стоит списывать со счетов из-за снижения темпов роста онлайн-торговли в связи с отменой во многих странах локдаунов. Amazon предпочитает краткосрочной прибыли долгосрочные перспективы: более 60% прибыли от операций приносит облачный бизнес (AWS). Компания демонстрирует и заметный рост в области онлайн-рекламы, и, решая проблемы в цепочках поставок, увеличивает объем онлайн-продаж, считают аналитики.

Camping World (CWH), 12 месяцев. Целевая цена — 50 долларов. Потенциал роста — 19% («ВТБ капитал»)

По мнению аналитиков ВТБ, инвесторы до сих пор недооценивают вероятный рост продаж этого производителя автодомов. Около 5% американцев живут именно в таких передвижных домах. Интерес к продукции компании будет расти, ведь цены на традиционные дома в США выросли на 20% за последний год, аренда тоже дорожает, считают в «ВТБ капитал».

Schrödinger (SDGR), один — два месяца. Целевая цена — 76 долларов. Потенциал роста — 31,03% («Финам»)

Schrödinger — компания, специализирующаяся в области материаловедения, разрабатывает программное обеспечение для вычислительной химии, включая разработку лекарств. Ее продукцией пользуются ведущие биофармацевтические и промышленные компании, академические учреждения и государственные лаборатории по всему миру. Аналитики «Финама» ждут публикации финансовой отчетности, где она, вероятно, обозначит тренд по росту выручки (показанный во II квартале 2021 года сохранится). Это повысит и цены на акции SDGR.

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Новые инструменты на российских биржах

IPO компаний российского происхождения Cian PLC (CIAN) и Delimobil Holding (DMOB) закончились, в первом случае — не очень удачно (с CIAN), а во втором — катастрофой (с Delimobil). Первичное размещение акций «Делимобиля» перенесено на 2022 год. CIAN пока торгуется ниже цены размещения, но это и не проблема вовсе (еще мало времени прошло) на фоне позора «Делимобиля». Ожидавшееся вчера IPO компании просто не случилось. Одно из предложенных официальных объяснений: организаторы не смогли закрыть книгу заявок, то есть по предложенной цене просто не оказалось желающих купить. Детальной информации пока нет, но это беспрецедентный в истории «российских» размещений случай.

Компания Mercury Retail Group, владелец сетей алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль», тоже перенесла IPO на Московской бирже. Об этом решении компания объявила за день до выхода акций на торги. «Из-за ситуации на рынке» — так была объяснена причина. Mercury планировала привлечь до 1,3 млрд долларов. О новой дате размещения пока ничего не известно.

На Московской бирже открыты торги еще тремя фондами от «Тинькофф Капитал». Они нацелены на инвестиции в 50 крупнейших компаний еврозоны в «Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны» (TEUS), в производителей полупроводников «Тинькофф Насдак Полупроводники» (TSOX), а также в компании США, которые наиболее активны в обратном выкупе акций в «Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа» (TBUY). В последнем фонде собраны компании, которые выкупают свои акции с рынка, что ведет к росту их цены.

Российский ответ американскому рынку. Акции компании ПАО «Сибирский гостинец» (SIBG) стали акциями ПАО «Айс стим Рус». Не так впечатляюще, как превращение Facebook в Meta. Но по крайней мере мы узнали, что скрывается под загадочным «Сибирским гостинцем». Всего лишь поток льда. Что ж, ожидаемо... для производителя сублимированных ягод, грибов и орехов.

Российские биржи продолжают соперничество по ассортименту акций иностранных эмитентов. Московская биржа сообщила, что объем торгов иностранными ценными бумагами составил рекордные 7,6 млрд рублей (или 9% объема торгов на рынке акций).

Но пока эти результаты с итогами торгов на Санкт-Петербургской бирже (которая начала торговать иностранными акциями гораздо раньше) не сравнимы. Ее оборот в среднем за день в октябре составил 1,47 млрд долларов (то есть почти 105 млрд рублей по курсу начала ноября 2021 года). Петербургская фондовая торговая площадка предлагает инвесторам более 5 тыс. акций. Но там, конечно, всерьез относятся к усилиям Московской биржи и не останавливаются в предложении новых имен.

С сегодняшнего дня список торгуемых на Санкт-Петербургской бирже пополнился еще 41 акцией. Среди них, например, акции Arrival (ARVL) — производителя электроавтобусов, основателем которой стал российский экс-чиновник Денис Свердлов, акции Wix.com (WIX) — компании, которая предлагает бесплатный конструктор сайтов, и другие, большинство названий которых ничего не скажут даже опытному инвестору. Или скажут, но обманут. Например, Bentley Systems (BSY) не имеет никакого отношения к выпуску автомобилей — она производит программное обеспечение для архитекторов. С десяток вновь доступных компаний являются разработчиками новых лекарств или медтехнологий. Они могут понравиться некоторым рисковым инвесторам, так как их стоимость может вырасти за один день на 30—70% (такое обычно случается после успешного прохождения стадий клинических испытаний). Правда, они не только взлетают, но и рушатся впечатляюще.