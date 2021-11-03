Рубль проиграл доллару вместе с другими валютами из развивающихся стран. Но он все еще сильнейший по результатам с начала года. В кого из нефтяников стоит поверить и можно ли сделать больше 20% на табачниках — все в нашей еженедельной подборке.



На прошлой неделе в топе идей были акции, которые могут стать популярными из-за интереса международных инвесторов к российскому рынку. И на их растущее увлечение отечественными ценными бумагами слабеющий рубль не влияет.

Валюта

По итогам прошедшей недели курс доллара к рублю (USD/RUB) вырос на 0,88%, до отметки 70,94. Рубль сдал позиции по отношению к американской валюте после нескольких недель укрепления, теперь за доллар дают до 71,56 рубля. Аналитики банка «Санкт-Петербург» пишут, что национальной валюте не удалось удержаться на прежних значениях (по отношению к американской), даже несмотря на растущие нефтяные цены. В противовес им действует фактор приближающегося заседания ФРС (это Центробанк США). Если американский регулятор, как ждет большинство наблюдателей, объявит о начале сокращения программы выкупа активов, это может спровоцировать дальнейшее удорожание доллара в рублях, пусть и умеренное.

О будущем курса российской валюты мнения аналитиков расходятся. Специалисты из «Локоинвеста» считают, что неожиданно резкий разворот курса после достижения 69,2 за доллар объясняется снижением предложения валюты от экспортеров и возможной конвертацией выплаченных дивидендов. После этих процессов, с точки зрения аналитиков, плавное укрепление национальной валюты возобновится и к концу 2021 года составит 68–70 за доллар. В пользу укрепления рубля, по их мнению, говорят высокие цены на сырье, сильный платежный баланс и максимальный с начала 2020 года трехмесячный индикатор carry-to-risk, который, разъясняют в «Локоинвесте», показывает привлекательность рубля и ставок в этой валюте.

Аналитики «Открытия» отметили, что ретроспективный анализ курса говорит о том, что ноябрь — традиционно слабый для рубля месяц. За последние 10 лет рубль лишь дважды укреплялся в ноябре, за последние 15 лет — только четыре раза. В среднем за 10 лет доллар в ноябре дорожал к рублю на 2,2%, а если посчитать в среднем за 15 лет, то на 1,7%. Однако в 2021 году по итогам 10 месяцев и в пяти случаях динамика рубля не совпадала с долгосрочной «сезонностью», сами приводят контраргумент наблюдатели.

Руководитель отдела управления акциями «Сбер Управление Активами» Евгений Линчик указывает, что дальнейшая динамика рубля будет определяться ценой на нефть и общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB составляет, по его мнению, 69,5–71,5 рубля за доллар.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«М.Видео» (MVID), 12 месяцев. Целевая цена — 898,17 рубля. Потенциал роста — 51% («Фридом Финанс», Александр Осин)

Общие продажи ретейлера электронной и бытовой техники за девять месяцев 2021 года увеличились на 15,4%, до 393 млрд рублей (с НДС). За III квартал этот показатель прибавил только 2% (к III кварталу 2020 года), до 134,7 млрд рублей (с НДС). Замедление роста продаж обусловлено повышением базы расчетов, хорошими прошлогодними результатами за тот же период. Совокупный объем онлайн-продаж компании увеличился на 38,5%, до 269,6 млрд рублей (с НДС), достигнув 68,6% всех продаж группы. Эта динамика свидетельствует о готовности компании к возобновлению карантинных ограничений. Торговые точки компании работают в 328 городах России и представлены сетью из 1 178.

Менеджмент «М.Видео» рекомендовал совету директоров направить на дивиденды 6 390 млн рублей, что эквивалентно 35,54 рубля на акцию. Итоговый дивиденд за 2021 год аналитики «Фридом Финанс» спрогнозировали в 63,26 рубля на акцию.

«Газпром нефть» (SIBN), 12 месяцев. Целевая цена — 590 рублей. Потенциал роста — 16% (SberCIB)

Аналитики SberCIB Investment Research обозначили идею по покупке акций «Газпром нефти», так как ждут сильных результатов в III и IV кварталах. Компания выбрана потому, что, по их оценкам, улучшение в сегменте нефтепереработки во втором полугодии 2021 года станет значительнее, чем в секторе добычи (а у «Газпром нефти» преобладает доля перерабатывающего сегмента). Они полагают, что маржа переработки на внутреннем рынке в III квартале 2021 года вырастет более чем вдвое по сравнению с предыдущим кварталом на фоне дальнейшего увеличения обратных акцизов (обратный акциз на нефть с демпфирующей компонентой — это фактически выплаты нефтепереработчикам, размер которых зависит от разницы внутренних и экспортных цен, они призваны удерживать внутренние цены низкими в периоды резкого роста цен на внешних рынках).

По итогам 2021 года EBITDA компании (прибыль до вычета процентов по кредитам, выплаты налогов и расчета амортизации, этот показатель демонстрирует обычно способность компании зарабатывать прибыль в изменяющихся условиях), по оценкам SberCIB, должна вырасти более чем в два раза, а свободный денежный поток — вчетверо. Эти результаты могут стать самыми высокими среди российских нефтяных компаний, считают эксперты.

X5 Retail Group (FIVE), два-три месяца. Целевая цена — 3 100 рублей. Потенциал роста — 25% («Финам»)

Выручка ретейлера X5 Retail Group в III квартале 2021 года, как пишут аналитики «Финама», выросла на 11,7% (к результатам за тот же срок 2020-го), до 543,6 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 30,7%, до 34,8 млрд рублей, несмотря на рост коммерческих и административных расходов на 20%. Компания также подтвердила свое намерение выплатить по итогам 2021 года дивиденды в размере 50 млрд рублей, что позволит владельцам акций получить примерно 7,5% дивидендной доходности. Финансовые показатели X5 Retail превзошли прогнозы. Цифровой бизнес группы продолжает активно расти.

«Новатэк» (NVTK), 12 месяцев. Целевая цена — 2 290 рублей. Потенциал роста — 27% (Промсвязьбанк, Екатерина Крылова)

Результаты финансовой отчетности газодобывающей компании за III квартал 2021 года (по международным стандартам) по прибыли оказались заметно лучше ожиданий аналитиков, а по EBITDA — совпали с ними, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Эти сильные финансовые результаты компании достигнуты за счет роста мировых цен. В Промсвязьбанке уверены, что фундаментально компания недооценена. Инвесторы пока не отдают должное впечатляющей истории роста компании, обладающей одними из самых низких показателей себестоимости в мире при добыче и сжижении газа, а также опережению компанией собственных планов по запуску СПГ-проектов. «Новатэк» пока способна выполнить амбициозный девятилетний план встать на один уровень с Катаром по объему производства сжиженного газа.

Veon (VEON), 12 месяцев. Целевая цена — 2,7 доллара. Потенциал роста — 29,8% («Атон»)

Голландская Veon, более известная россиянам по названию своего российского подразделения — «ВымпелКом», продемонстрировала в III квартале хорошие результаты, превышающие прогнозы по выручке и EBITDA на 1,8% и 3,9% соответственно. На российском рынке наблюдается улучшение операционных показателей. Аналитики «Атона» ожидают, что группа примет решение о возобновлении выплаты дивидендов в 2022 году (с предполагаемой дивидендной доходностью 6,5–8%), что станет новым сильным катализатором для роста цены акций после недавних сообщений о продаже вышек и бизнеса компании в Алжире.

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Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Philip Morris (PM), 12 месяцев. Целевая цена — 120 долларов. Потенциал роста — 23% («Фридом Финанс», Вадим Меркулов)

Бизнес табачной компании отличается очень высоким уровнем диверсификации выручки с точки зрения географии. 37% продаж приходятся на страны ЕС, 19% — на Восточную Азию и Австралию, а еще 15% — на Южную и Юго-Восточную Азии, где процент курильщиков до сих пор очень высок. Традиционные табачные изделия, пишет аналитик «Фридом», формируют около 75% выручки, однако компания активно наращивает продажи систем нагревания табака (флагманский продукт, IQOS, компания разработала сама). Один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности компании — трансформация бизнес-модели в соответствии со стратегией «будущее без курения». Главным драйвером роста в ближайшие годы останутся продажи электронных сигарет и систем нагревания табака. За последний квартал продажи в этом сегменте увеличились на 24% к значениям за тот же период 2020 года, до 23,5 млрд единиц, в первую очередь за счет крупнейших рынков сбыта — ЕС (+36%) и Восточной Европы (+25%). IQOS используют уже более 20,4 млн курильщиков, большинство из них полностью отказались от традиционных сигарет. На рынках сбыта такой продукции за квартал доля PM увеличилась на 1,2%, достигнув почти 8% рынка. Объемы глобального рынка систем нагревания табака в 2018 году оценивались в 4,04 млрд долларов. Именно Philip Morris выступит одним из главных бенефициаров смещения тренда в сторону альтернативных бездымных способов курения, считают во «Фридом Финанс».

Mastercard (MA), 12 месяцев. Целевая цена — 435 долларов. Потенциал роста — 28,7% («Открытие»)

Компания, предоставляющая услуги международной платежной системы, готовится объявить о более широком использовании криптовалют в своей сети. Тысячи банков и миллионы продавцов, которые пользуются платежной сетью Mastercard, смогут интегрировать криптовалюту в свои продукты, пишут аналитики «Открытия». Например, бонусные баллы от ресторанов или авиакомпаний могут быть конвертированы в биткоин и потрачены через криптокошелек. Новость о более широком использовании криптовалют со стороны достаточно зрелой платежной системы, такой как Mastercard, на взгляд специалистов «Открытия», крайне важна. Более молодые конкуренты, вроде PayPal и Square, активно внедряют и предлагают услуги, связанные с криптовалютами. Поэтому у Mastercard возникает риск технологического отставания. Но с открытым подходом к инновациям Mastercard может обеспечить себе более надежное будущее на меняющемся рынке электронных платежей.

Wells Fargo & Company (WFC), один — три месяца. Целевая цена — 70 долларов. Потенциал роста — 36% («Финам»)

Американская корпорация Wells Fargo & Company, пишут аналитики «Финама», является диверсифицированной финансовой компанией, предоставляющей широкий спектр услуг (банковские, инвестиционные, страховые, почтовые, а также ипотечное и потребительское микрокредитование). Рефляционная политика (это стимулирование экономики путем увеличения денежной массы или снижения налогов с целью повысить темпы роста цен до долгосрочного тренда после экономического циклического спада), которую проводят в США, играет на руку всем банкам, указывают в «Финаме». Их активы — кредиты, которые выдаются под ставку, привязанную к инфляции, а пассивы (финансирование выдачи этих кредитов) они пополняют по ставкам Федеральной резервной системы. Пока еще они находятся вблизи нулевых значений.

Peloton (PTON), 12 месяцев. Целевая цена — 112 долларов. Потенциал роста — 22,6% («БКС Мир инвестиций», Денис Буйволов)

Компания по производству тренажерного оборудования для синхронных тренировок получает 78% выручки от продаж велотренажеров (Peloton Bike и Peloton Bike+), а также беговых дорожек (Peloton Tread и Tread+). Акции компании с 1 ноября 2021 года доступны на Московской бирже.

Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» ожидает, что рост выручки компании с текущих 4 млрд долларов достигнет 18 млрд к 2031 году (среднегодовые темпы роста, CAGR — 16%). Исходя из прогноза операционных показателей, в БКС считают, что акции компании недооценены. Рисками являются усиление конкуренции на рынке онлайн-фитнес-платформ, возврат потребительских предпочтений в сторону обычных фитнес-клубов и регуляторные риски.

Taiwan Semiconductors (TSMC), 12 месяцев. Целевая цена — 150 долларов. Потенциал роста — 32% (SberCIB)

Крупнейшая в мире фаундри-компания попала в топ иностранных акций от СберБанка. Услуги фаундри — это производство микропроцессоров по заказу и чертежам глобальных компаний-потребителей, таких как Qualcomm и Nvidia. TSMC первой предложила такой вид услуг в конце 1980-х годов. Цены на продукцию фаундри-компании растут синхронно с ростом спроса на микропроцессоры. При этом перебои в поставках микросхем не влияют на деятельность фаундри-компаний, поскольку логистические цепочки начинаются именно с них. Пять крупнейших производителей микропроцессоров для автомобильной промышленности в последние 15 лет не наращивали капитальные затраты и производственные мощности. Удовлетворить потребность рынка без привлечения таких компаний, как TSMC, не получится, этим и обусловлена привлекательность акций.

Новые инструменты на российских биржах

В списки акций, допущенных на Московской бирже к торгам, включены депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции Cian PLC (CIAN) и Delimobil Holding (DMOB). Российские брокеры заканчивают в эти дни (2 и 4 ноября соответственно) прием заявок на участие в IPO этих российских по происхождению компаний. «Циан» — крупнейший в России сервис для продажи и аренды недвижимости. Среднее количество уникальных пользователей в месяц на 30 июня составляло 20,3 млн, среднесуточное число объявлений — 2,1 млн. Компания находится в топ-10 онлайн-классифайдов (порталов объявлений) в сегменте недвижимости во всем мире по объему трафика. У сервиса «Делимобиль» около 18 тыс. машин для каршеринга (треть всего каршерингового автопарка страны) и 6,8 млн зарегистрированных пользователей в 11 городах России. Лидерство по количеству поездок на каршеринге в Москве пришло к компании после острого соперничества с «Яндекс.Драйв». Сразу после IPO компаний в Нью-Йорке торги расписками начнутся и в Москве.

В список ценных бумаг первого уровня листинга, допущенных к торгам на Московской бирже, включены паи девяти биржевых фондов от компании «Тинькофф Капитал»: «Тинькофф Индекс Пан Азии» (тикер-TPAS), «Тинькофф Насдак Искусственный интеллект» (TRAI), «Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа» (TBUY), «Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития» (TSST), «Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» (TEMS), «Тинькофф Индекс Кибербезопасности» (TCBR), «Тинькофф Насдак Полупроводники» (TSOX), «Тинькофф Индекс ФинТех компаний» (TFNX) и «Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны» (TEUS).

Паи трех из них начали торговаться. В состав портфеля БПИФа «Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития» входят акции 50 компаний. Фонд следует за индексом Tinkoff World ESG Leaders Index, историческая доходность которого с 2002 года составляет 16,1% годовых в долларах. БПИФ «Тинькофф Индекс Кибербезопасности» позволяет инвестировать в ценные бумаги производителей программных и аппаратных решений для обеспечения кибербезопасности. Фонд следует за индексом Tinkoff Cybersecurity Total Return Index USD, который отражает динамику стоимости 31 публичной компании из США, Израиля и Индии, его историческая доходность с 2016 года составляет 25,7% годовых в долларах. А БПИФ «Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» инвестирует в акции 50–60 крупнейших публичных компаний развивающихся стран. Фонд следует за индексом Tinkoff Emerging Markets Total Return Index USD, историческая доходность которого с 2016 года составляет 23,2% годовых в долларах. Надо только отметить, что историческая доходность фондов вовсе не гарантирует подобной доходности в будущем. Сделки с биржевыми фондами в 2021 году, по данным Московской биржи, заключали свыше 3 млн частных инвесторов (из 15 млн, которые, как на прошлой неделе было сообщено, открыли брокерские счета на этой бирже).

Акции еще 80 иностранных компаний с начала ноября торгуются на Московской бирже (общее число акций-«иностранцев», таким образом, достигло 441). Среди новичков мировой лидер в производстве банок из алюминия Ball Corp. (BLL), производитель микроэлектроники Microchip Technology (MCHP) (его акции аналитики SberCIB включили на прошлой неделе в свой топ-10 иностранных акций), самая известная компания в сфере оценки рисков и страхового консультирования Marsh & McLennan Cos. (MMC), сеть торговых центров для продажи товаров хобби-фермерам (это американский аналог наших дачников, только соток у них побольше) Tractor Supply Company (TSCO), одна из самых быстрорастущих авиакомпаний Америки Alaska Air Group (ALK), полеты которой давно уже не ограничены только Аляской, открытие времен пандемии — мультибрендовый ресторанный оператор Darden Restaurants (DRI) и другие.

1 ноября 2021 года в Москве начались торги глобальными депозитарными расписками IT-компании Softline (тикер SFTL).