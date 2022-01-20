ЦБ оценил активность россиян на крипторынке

Объем сделок российских граждан с криптовалютами оценивается в 5 млрд долларов США в год. Об этом говорится в опубликованном Центробанком докладе для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры».

«Объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает 5 млрд долларов США в год. Российские граждане являются активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами. Кроме того, Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей», — отмечается в резюме материала.

Регулятор поясняет, что для оценки объема вложений российских граждан в криптовалюты были проанализированы доступные публичные источники, а также проведен опрос среди кредитных организаций и платежных систем.

Так, согласно результатам исследования компании Chainalysis, проведенного в сентябре 2020 года, в рейтинге 154 стран по индексу глобального принятия криптовалют Россия заняла второе место (на первом оказалась Украина, на третьем — Венесуэла). Это означает, что в стране прослеживается высокий уровень использования криптовалюты по всем компонентам индекса. Объем сделок с криптовалютой в России в 2019—2020 годах относительно численности населения и размера экономики был очень существенным, однако в абсолютных показателях значительно меньше, чем в США и Китае. В 2021 году Россия оказалась на 18-м месте (первые три места — у Вьетнама, Индии и Пакистана).

Информация о трафике со стороны российских пользователей на основных криптобиржах также указывает на то, что Россия является одним из ключевых игроков на рынке криптовалют. Согласно данным глобального обзора финансовой стабильности Международного валютного фонда, в период с октября 2020 года по июнь 2021 года Россия наряду с несколькими другими странами с формирующимися рынками и развивающимися странами находилась в числе лидеров по количеству посещений сайтов таких криптобирж, как Binance (второе место), Huobi (пятое), Bithumb (второе), Bitfinex (первое место).

Согласно данным, позволяющим оценить объем трафика с территории РФ, доля российских пользователей на различных криптобиржах варьируется в пределах 7—14,5%.

«Важно принимать во внимание, что предоставляемая интернет-ресурсами информация, исходя из природы криптовалют и различных способов их покупки и продажи, не может признаваться полной и достоверной», — делает оговорку ЦБ, заключая, что с учетом наличия многочисленных способов приобретения криптовалют точно установить общий объем торгов и владения ими невозможно.

Помимо иностранных криптовалютных бирж, в России распространена покупка криптовалют через криптообменники (в том числе Telegram-боты, терминалы) в Интернете. Также одним из способов вложения российскими гражданами средств в криптовалюты становится инвестирование через финансовые инструменты, привязанные к их курсу или показателям иностранных организаций, связанных с криптовалютами.

В целом популярность криптовалют среди российских инвесторов растет, отмечают в ЦБ. Согласно проведенному Банком России в 2021 году исследованию поведения начинающих инвесторов, на втором месте по частоте совершения первой покупки после акций (29%) находится криптовалюта (12%).

Кроме того, в августе 2021 года Россия вышла на третье место по объему майнинга биткоина. Согласно данным онлайн-сервиса Кембриджского центра по альтернативным финансам, демонстрирующего текущее потребление электроэнергии в связи с операциями в биткоинах, по состоянию на август 2021 года наибольшие объемы вычислительных мощностей, используемых для майнинга, приходятся на США (35,4%), Казахстан (18,1%) и Россию (11,23%; в начале 2021 года доля составляла 6,9%). До ухода Китая с этого рынка в связи с запретами Россия была на четвертом месте.

Летом 2021 года Банк России провел опрос среди кредитных организаций и платежных систем: участникам было предложено предоставить информацию, касающуюся их деятельности в сфере криптовалют, а также оценки рисков использования криптовалют для функционирования банковского сектора, платежных систем и стабильности финансовой системы в целом. По приблизительным оценкам респондентов, составленным с учетом данных из открытых источников, объем операций российских физических лиц с криптовалютами может достигать 5 млрд долларов в год (около 350 млрд рублей). При этом объем вложений российских юридических лиц в криптовалюты, по мнению большинства респондентов, является незначительным.

Среди основных целей приобретения физическими и юридическими лицами криптовалют названы:

спекуляции (физические лица в основном исходят из мотива заработать на росте курса валюты);

инвестиции;

уход от требований в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;

трансграничные переводы.

Платежные операции с криптовалютами, проводимые внутри страны, не получили широкого распространения.

В ходе опроса в банках не выявлены случаи использования кредитных средств для покупки криптовалют, однако они допускают, что возможны случаи использования отдельными клиентами нецелевых кредитов для ее приобретения. Ни один из банков-респондентов не осуществляет инвестирование средств клиентов в криптовалютные фонды. Вместе с тем ряд банков отмечают несущественный, но стабильный интерес клиентов к криптовалютным фондам и потенциальной возможности проводить сделки с ними.

Респонденты отметили, что в настоящее время использование криптовалют не несет серьезных рисков для финансового сектора (если рассматривать криптовалюту как финансовый инструмент, а не как средство платежа). Тем не менее в случае увеличения объемов операций с криптовалютами риски будут возрастать для банковской и финансовой системы в целом, в частности будут усиливаться репутационные риски для банков, риски дефолта клиентов (при существенном объеме инвестирования), риски отмывания денег и финансирования терроризма.

В консультативном докладе Центробанк представил свое видение угроз для граждан и экономики со стороны рынка криптовалют и представил ряд предложений по предупреждению негативных последствий. В числе прочего планируется совершенствовать систему регулярного мониторинга операций с криптовалютами, в том числе проводить совместную работу с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют.

В целом ЦБ констатирует, что в последний год в мире наблюдается стремительный рост рынка криптовалют. Совокупный объем их капитализации в декабре 2021 года достигал 2,3 трлн долларов, что соответствует примерно 1% глобальных финансовых активов. «Доля платежных трансакций, приходящаяся на криптовалюты, ничтожно мала по сравнению с показателями для традиционных платежных систем, но благодаря анонимности денежные суррогаты активно используются для расчетов в рамках противоправной деятельности», — добавляет российский регулятор.

В ЦБ полагают, что возможности криптовалют как инвестиционного инструмента более эффективно могут быть в дальнейшем реализованы благодаря использованию цифровых финансовых активов, выпущенных в соответствии с российским законодательством: это инновационный инвестиционный инструмент, который, в отличие от криптовалют, обеспечивает защиту инвесторов.

В свою очередь те преимущества криптовалют, которые делают их привлекательными в качестве платежного инструмента в операциях, не связанных с отмыванием средств и криминальной деятельностью, будут в том числе реализовываться через создание национальных цифровых валют.



Обратную связь по докладу Банк России рассчитывает получить до 1 марта 2022 года.