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МТС Банк заговорил с клиентами на национальных языках

31.01.2022 21:21
1 700
3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
МТС Банк

МТС Банк реализовал сервис для своих клиентов из стран СНГ по телефонной поддержке на национальных языках. Как уточнила пресс-служба кредитной организации, сервис доступен на узбекском, таджикском и киргизском языках благодаря Interactive Voice Response, который проигрывает голосовые сообщения и обрабатывает звонки с помощью различных сценариев.

Поясняется, что IVR помогает клиенту посредством кнопок телефона или голоса перевести звонок на добавочный номер необходимого отдела или сотрудника, а также совершить ряд операций в дистанционном режиме.

«МТС Банк расширил коммуникационные возможности для своих клиентов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Для коммуникации на национальном языке необходимо позвонить в банк со своего мобильного телефона. Система автоматически узнает клиента. После этого происходит коммуникация на национальном языке», — говорится в релизе.

Далее клиент может совершить ряд операций, не требующих обязательного визита в офис: активировать карту, установить или сменить ПИН-код карты, установить мобильное приложение МТС Банка и осуществлять платежи и переводы в режиме 24/7. При этом клиент получает уникальную возможность на российском рынке, а именно — не только осуществлять бесплатные переводы в страны СНГ, но и зарабатывать на этом кэшбэк до 3%. В частности, такой кэшбэк начисляется по переводам в Узбекистан на национальные карты Uzcard/Humo.

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Комментарии

3
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GRV71
01.02.2022 00:22
<p>Он бы лучше для начала научился разговаривать по русски с клиентами нашей страны. а заодно бы подучил грамоности и культуре своих представителей на местах.</p>
4
Igors83
Igors83
01.02.2022 10:33
<p>Ну вот узбекам и звоните со своими предложениями, а мне перестаньте</p>
3
Online
02.02.2022 12:04
<p>это трэнд, указатели в метро уже на нац языках, надо больше сюда их нагнать, ато мало..</p>
0

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