МТС Банк заговорил с клиентами на национальных языках

МТС Банк реализовал сервис для своих клиентов из стран СНГ по телефонной поддержке на национальных языках. Как уточнила пресс-служба кредитной организации, сервис доступен на узбекском, таджикском и киргизском языках благодаря Interactive Voice Response, который проигрывает голосовые сообщения и обрабатывает звонки с помощью различных сценариев.



Поясняется, что IVR помогает клиенту посредством кнопок телефона или голоса перевести звонок на добавочный номер необходимого отдела или сотрудника, а также совершить ряд операций в дистанционном режиме.



«МТС Банк расширил коммуникационные возможности для своих клиентов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Для коммуникации на национальном языке необходимо позвонить в банк со своего мобильного телефона. Система автоматически узнает клиента. После этого происходит коммуникация на национальном языке», — говорится в релизе.

Далее клиент может совершить ряд операций, не требующих обязательного визита в офис: активировать карту, установить или сменить ПИН-код карты, установить мобильное приложение МТС Банка и осуществлять платежи и переводы в режиме 24/7. При этом клиент получает уникальную возможность на российском рынке, а именно — не только осуществлять бесплатные переводы в страны СНГ, но и зарабатывать на этом кэшбэк до 3%. В частности, такой кэшбэк начисляется по переводам в Узбекистан на национальные карты Uzcard/Humo.