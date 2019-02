Справка Banki.ru

Банк «Экспресс-Волга» зарегистрирован в сентябре 1994 года. Долгое время, будучи уполномоченным банком МПС, специализировался на обслуживании Приволжской железной дороги — до тех пор, пока эта часть бизнеса не перешла под крыло «железнодорожного» Транскредитбанка. Тогда банку пришлось оперативно переориентироваться на работу с розничными клиентами и юрлицами меньших размеров. С декабря 2004 года кредитное учреждение является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

В 2004 году Пробизнесбанк в рамках региональной экспансии приобрел 34,73% акций АКБ «Экспресс-Волга» с намерением в дальнейшем получить полный контроль над региональным банком, включив его в собственную финансовую группу Life. До отзыва лицензии у Пробизнесбанка в августе 2015 года «Экспресс-Волга» входил в состав группы Life, а Пробизнесбанк являлся единственным акционером кредитной организации. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка «Экспресс-Волга» и Газэнергобанк перешли под временную опеку стопроцентной «дочки» госкорпорации — банка «Российский Капитал». 12 августа 2015 года Банк России утвердил план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства АО «Экспресс-Волга» и возложил на Агентство функции временной администрации банка на шесть месяцев.

АСВ были проведены конкурсы на санацию кредитных учреждений, входящих в группу Life, и уже в сентябре 2015 года был определен инвестор банка «Экспресс-Волга» — им стал Совкомбанк.

На текущий момент ПАО «Совкомбанк» владеет 100% акций кредитной организации. Фининститут является крупнейшим самостоятельным банком региона (Костромская область).

В августе 2018 году ЦБ РФ привлек руководителя банка к административной ответственности за нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Головной офис кредитной организации до недавнего времени располагался в Саратове, а в сентябре 2016 года «переехал» в Кострому. Функционирует также кредитно-кассовый офис в Саратовской области. В 2015 году были закрыты более 60 офисов банка по всей территории Российской Федерации. Среднесписочная численность сотрудников кредитной организации на 1 июля 2018 года — 51 человек (на 1 января 2017 года — 650 человек). Собственная сеть банкоматов не развита, однако клиенты банка имеют возможность снимать наличность в сети банкоматов ПАО «Совкомбанк», насчитывающей более 1,6 тыс. устройств.

В банке обслуживаются более 50 тыс. организаций и предприятий и около 1,2 млн частных клиентов. В числе клиентов банка на расчетно-кассовом обслуживании в различные периоды были замечены АО «Волгомост», АО Трест «Мордовпромстрой», АО «Нефть», АО РКА «Ресоптпродторг», ОАО «Саратовский завод «Серп и молот», АО Завод «Сейсмоаппарат», ОАО «Сельхозтехника», АО «Саратовский электротехнический завод» и др.

Физическим лицам предлагаются продукты и услуги Совкомбанка, а именно: линейка вкладов, потребительское кредитование, пластиковые карты (Masterсard, «Мир»), денежные переводы «Золотая Корона», дистанционное банковское обслуживание, валютные операции и др.

Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, гарантии и дистанционное обслуживание.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 5,9% (или 12 млрд рублей), составив 192 млрд рублей на 01.08.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств, привлеченных на межбанковском рынке, доля которых на отчетную дату составила 86,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату доля привлеченных средств физических лиц минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств юридических лиц;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах не изменилась (86,6%), при этом их номинальный объем сократился на 10,4 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 14 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 8,9% (или 1,1 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 7,3% и 92,7% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне низком уровне, составляя 8,67% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 59,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 95,3% и 4,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 4,3% до 2%, при этом их номинальный объем сократился на 4,9 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 61,2% до 59,5%, при этом их номинальный объем сократился на 10,8 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 30% до 33,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,9 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 3,6% до 3,8%, при этом их номинальный объем сократился на 39,6 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,8 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 4,9 млрд рублей (или 55,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 68,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 82,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 39,1% до 86,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 93%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 962,2 млн рублей (25% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 65,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.08.2018 составляет 166,2 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 224,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 6,1 млрд рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 4,9 млрд рублей.

Совет директоров: Кирилл Соколов (председатель), Дмитрий Гусев, Сергей Хотимский, Алексей Панферов, Владимир Краснослободцев.

Правление: Владимир Краснослободцев (председатель), Ирина Лаптева, Вероника Нитченкова.

