Совкомбанк будет реорганизован в форме присоединения к нему банка «Экспресс-Волга», следует из материалов Совкомбанка.

«Уполномочить председателя правления публичного акционерного общества «Совкомбанк» Гусева Дмитрия Владимировича на подписание от имени публичного акционерного общества «Совкомбанк» договора о присоединении акционерного общества коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «Экспресс-Волга» к публичному акционерному обществу «Совкомбанк», изменений, вносимых в устав публичного акционерного общества «Совкомбанк», ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав публичного акционерного общества «Совкомбанк», а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов, связанных с реорганизацией публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему акционерного общества коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «Экспресс-Волга», — говорится в документе.