Совкомбанк завершил процедуру присоединения банка «Экспресс-Волга». Об этом в понедельник объявил банк-инвестор, напомнив, что АКБ «Экспресс-Волга» был передан ему Агентством по страхованию вкладов на процедуру финансового оздоровления в 2015 году.

К настоящему моменту все ключевые направления бизнеса дочернего банка и система управления рисками максимально унифицированы с системой управления инвестора. В Совкомбанке подчеркивают, что «Экспресс-Волга» со значительным опережением выполняет ключевые финансовые показатели, установленные в утвержденном плане финансового оздоровления. В связи с этим принято решение о досрочном присоединении санируемого банка к инвестору.

Реорганизация «принесет существенные синергии в части снижения административных расходов, оптимизации корпоративного управления группы Совкомбанка», а также с точки зрения упрощения работы инвесторов с отчетностью банка-санатора, следует из релиза. Присоединение «Экспресс-Волги» также единовременно увеличит капитал Совкомбанка более чем на 18 млрд рублей, что значительно повысит его нормативы достаточности капитала.

«Банк стал уже шестой успешно присоединенной к Совкомбанку кредитной организацией наряду с GE Money Bank, ICICI Bank, Меткомбанком, Garanti Bank и РосЕвроБанком», — отмечается в сообщении Совкомбанка.



Напомним, что в свое время банк «Экспресс-Волга» был «дочкой» столичного Пробизнесбанка (лишен лицензии 12 августа 2015 года) и входил в ныне разорившуюся банковскую группу «Лайф». Санировавший «Экспресс-Волгу» с 2015 года Совкомбанк объявил о запуске процедуры присоединения в марте 2020-го.