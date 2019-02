Справка Banki.ru

Банк был учрежден в декабре 1990 года как КБ «Редмет» и являлся дочерним банком КБ «Балтийский». В 1998 году организационно-правовая форма и наименование банка изменились на ООО «Редметбанк». В 2002 году банк вошел в структуру группы компаний «Марвел» — одного из крупнейших в России дистрибьюторов компьютерной техники и цифровых устройств мировых производителей. В августе 2004 года банк сменил наименование на ООО «Невский народный банк» и в октябре того же года вошел в состав системы страхования вкладов. В 2011 году стал акционерным обществом, сокращенное наименование кредитной организации с 2013 года — ОАО «Невский Банк». В 2015 году организационно-правовая форма была изменена на ПАО.

До недавнего времени основным бенефициаром банка выступал совладелец ГК «Марвел»* Сергей Гирдин, контролировавший напрямую 94,57% акций банка. В июле 2016 года появилась информация о продаже трети его пакета акций бизнесменам из Самары, являвшимся партнерами и клиентами самарского филиала банка. На июль 2017 года контроль и значительное влияние в банке оставались за Сергеем Гирдиным, чья доля сократилась на тот момент до 50,10%.

На текущий момент долями по 9,99% акций банка владеют Сергей Гирдин, Алексей Мельников, Юлия Миронцева, Игорь Кузнецов, Константин Осипов, Денис Русаков, члены совета директоров Павел Любавин и Валерий Гличиянц; долю в 9,93% контролирует Алексей Исаков; члену совета директоров Александру Мариничеву совместно с долей супруги Людмилы Мариничевой принадлежит 9,99% акций; 0,14% — за миноритарием Владимиром Кошелевым. Павел Любавин, Александр Мариничев и Валерий Гличиянц являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО находится банк.

Головной офис Невского Банка находится в Санкт-Петербурге, там же действуют еще два дополнительных офиса. Помимо этого, банк располагает филиалами в Москве и Самаре, допофисом в Тольятти и операционным офисом в Ульяновске. Собственная сеть банкоматов фининститута ограничена двумя устройствами в Санкт-Петербурге и одним в Москве, при этом клиенты имеют возможность пользоваться партнерскими банкоматами банка «Уралсиб».

Частным лицам финучреждение предлагает РКО, потребительское кредитование, рублевые и валютные вклады, банковские карты (MasterCard), денежные переводы («Золотая Корона» и Western Union), валютообменные операции и аренду банковских ячеек, дистанционное обслуживание.

Услуги банка для юридических лиц включают в себя расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и банковские гарантии, зарплатные проекты и эквайринг, выпуск таможенных карт (банк является участником платежной системы «Таможенная карта»), размещение свободных денежных средств в векселя и на депозиты банка, интернет-банкинг.

В числе клиентов банка ООО «Автосалон Евразия», ООО «Балтрыбтех», ООО «Завод Невский фильтр СПБ», ООО «Икар», ООО «Самара-Скан», ООО «Транспортная компания «Морской лев», ООО «Фараон», ООО «Энергоспецстрой» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 19,4% (или 664,6 млн рублей), составив 2,8 млрд рублей на 01.08.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 49,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 37,7% до 49,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 67,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 37,1% до 21,6%, при этом их номинальный объем сократился на 673,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 608,3 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 16,3% (или 118,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 22% и 78% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 72 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 32,62% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 54,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 87,9% и 12,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 37,9% до 33,4%, при этом их номинальный объем сократился на 374,1 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 43,3% до 54,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 21,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 15,2% до 8,4%, при этом их номинальный объем сократился на 288,2 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 2,8% до 2,6%, при этом их номинальный объем сократился на 27 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 0,8% до 1,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 923,5 млн рублей. С начала года его объем сократился на 374,1 млн рублей (или 28,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 98,2%. Согласно отчетности по РСБУ за первое полугодие 2018 года, в отраслевой структуре кредитов, выданных юридическим лицам, основные доли приходятся на секторы торговли (38,1%), операций с недвижимым имуществом (28,3%), сельского хозяйства (10,5%), производства (9,5%) и строительства (8,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 70,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 7,6% до 12,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 25,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,2 млрд рублей (129,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 1,5 млрд рублей, из которых 778 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 3,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 7,8 млн рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 99,6 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Мариничев (председатель), Вячеслав Васильев, Валерий Гличиянц, Александр Мариничев, Павел Любавин.

Правление: Вячеслав Васильев (председатель), Ирина Федорова, Николай Забузов, Елена Перелетова, Татьяна Громова.

* Компания «Марвел-Дистрибуция» была основана в 1991 году и в настоящее время является одним из крупнейших IT-дистрибьюторов на территории России и стран СНГ. В продуктовом портфеле компании более 120 известных на мировых рынках производителей IT-оборудования. Партнерская сеть организации насчитывает свыше 4 тыс. компаний более чем из 200 городов России. Компания сотрудничает с представителями как розничного рынка (сети бытовой техники и электроники, салоны связи, независимая IT-розница, фото-розница, интернет-магазины и т. п.), так и проектного бизнеса (системные интеграторы, корпоративные реселлеры). Офисы компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Алматы, работают представительства в Тбилиси, Бишкеке и Ташкенте.

