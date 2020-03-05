Должностные лица Невского Банка незаконно получали выплаты из фонда обязательного страхования вкладов. К такому выводу пришла временная администрация кредитной организации, сообщает пресс-служба Центробанка.

«Временная администрация по управлению ПАО «Невский Банк», назначенная приказом Банка России от 13.12.2019 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, по результатам обследования кредитной организации установила обстоятельства, которые дают основание полагать совершение должностными лицами банка действий, направленных на незаконное получение выплат из фонда обязательного страхования вкладов», — говорится в материалах регулятора.

По оценке временной администрации, стоимости активов банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами.

До этого в Агентстве по страхованию вкладов сообщили о выявлении в Невском Банке фиктивных вкладов на 1,5 млрд рублей. «Что сделали здесь банкиры? Они изъяли из цепочки непосредственно и кассиров, и операционистов. Они купили 15 банкоматов одновременно с опцией внесения средств, отключили все наблюдение: и в банкоматах, и внешнее. Якобы… около 600 человек внесли за неделю, по ночам, порядка 1,5 миллиарда рублей», — рассказал глава АСВ Юрий Исаев.

«Коммерсант» в январе сообщал, что часть вкладчиков Невского Банка столкнулась с проблемами при попытке получить страховое возмещение: их не оказалось в реестре кредиторов. Издание отмечало, что хищение из банка в первой половине декабря 3 млрд рублей, о котором сообщал ЦБ, отзывая лицензию, могло состояться, если «Невский» привлекал вклады населения, не отражая их в своей бухгалтерии, поскольку похищенная сумма превышала все активы банка.

В декабре прошлого года Банк России направил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о признании Невского Банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 17 марта 2020 года.

«Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — уточняется в сообщении.