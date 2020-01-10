Часть вкладчиков Невского Банка, у которого ЦБ в середине декабря отозвал лицензию, столкнулись с проблемами при попытке получить страховое возмещение — их не оказалось в реестре кредиторов на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или в офисах банков-агентов, осуществляющих страховые выплаты. Об этом пишет «Коммерсант» .

Отзыв лицензии у банка произошел из-за того, что кредитная организация утратила капитал из-за необходимости создавать резервы по похищенным средствам. Преступление было совершено в первой декаде декабря, а сумма похищенного (3 млрд рублей) превышала все активы банка (2,35 млрд рублей на 1 декабря 2019 года). В ЦБ ситуацию объяснили тем, что накануне хищения банк нарастил привлеченные средства. Похитить такую сумму преступники могли, если «Невский» привлекал вклады населения, не отражая их в своей бухгалтерии (схема «тетрадки»). В банке до 5 декабря проводилась проверка ЦБ, которая, вероятно, не выявила двойную бухгалтерию.

Сумма похищенных средств Невского Банка превысила его возможные активы По данным регулятора, Невский Банк перевел в наличные большую часть активов.

По мнению экспертов, существование «тетрадки» в Невском Банке не исключено. Так, чтобы при активах, составивших на 1 декабря всего 2,35 млрд рублей, вывести из банка 3 млрд рублей, надо было бы привлечь забалансовые вклады на сумму минимум 0,65 млрд рублей, если не учитывать маловероятную возможность реализации залогов (565 млн на 1 декабря). Максимум — 1,2 млрд рублей, считают эксперты. Вкладчикам в данном случае необходимо подать заявление, приложив к нему оригиналы документов, подтверждающих реальность вклада. Если АСВ посчитает требования обоснованными, то необходимые изменения будут внесены в реестр в срок до полутора месяцев, отмечают эксперты.