Производитель онлайн-касс и облачных сервисов «Эвотор» (дочерняя компания Сбербанка) запустил платформу платежных решений «Эвотор Пэй». Первым банком, предложившим свой эквайринговый продукт для малого бизнеса на базе «Эвотор Пэй», стал банк «Русский Стандарт». Теперь клиентам «Эвотора» через личный кабинет доступно подключение эквайринга в «один клик» без визита в банк от одного из лидеров рынка эквайринга, говорится в сообщении сервиса.

«Платформа платежных решений «Эвотор Пэй» — часть экосистемы «Эвотор». Платформа позволяет подключить эквайринг для новой модели смарт-терминала «Эвотор 5i» со встроенным пинпадом, а также любой другой онлайн-кассы «Эвотор» с внешним пинпадом Ingenico iPP320. С помощью «Эвотор Пэй» можно проводить любые виды платежей банковскими картами, QR-кодами, платежными кольцами, также он поддерживает современные платежные технологии — Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другие», — отмечается в сообщении.

При подключении эквайринга банка «Русский Стандарт» предприниматель не обязан открывать в банке расчетный счет. Деньги на счет любого банка, который обслуживает торговую точку, поступят в течение 24 часов с момента трансакции и без комиссии.

«Эвотор 5i» и пинпады Ingenico ipp320 можно приобрести у 5 тыс. партнеров «Эвотор» по всей России. Драйвер подключения предоставляется бесплатно.