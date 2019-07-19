Формулировки текущего варианта закона об обеспечении бесперебойности платежей по картам в РФ могут поставить вне закона корпоративные карты платежной системы American Express на территории России, сообщает «Коммерсант» .

В законопроекте, принятом Госдумой во втором чтении 18 июля, депутаты оставили основные спорные положения, которые активно обсуждались участниками рынка после первого чтения. Речь идет о фактическом запрете иностранным платежным системам (ИПС) блокировать платежи по картам российских банков на территории РФ в случае попадания под санкции, а также о штрафах для процессинговых компаний за приостановление в одностороннем порядке расчетов таких банков.

Накануне Национальная платежная ассоциация (НПА) направила письмо министру финансов Антону Силуанову. В письме говорится, что закон вносится ко второму чтению «в экстренном порядке, без обсуждения с участниками рынка, тщательного анализа последствий…».

По словам исполнительного директора НПА Марии Михайловой, закон не обсуждается с участниками рынка и из-за этого могут возникать различные трактовки отдельных его положений. В качестве примера в письме говорится: «Существует риск, что в рамках правоприменения норм законопроекта может быть запрещено (в рамках регулирования совершенно иной области — иностранных сервисов по типу WeChat) использование корпоративных кредитных карт American Express, которые не несут в себе расчетных рисков и используются на российском рынке в основном филиалами иностранных компаний».

Речь идет о статье, которая вводит «запрет приема на территории РФ электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг клиентам, личным законом которых считается право РФ». Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что указанная статья относится только к электронным кошелькам, а не к American Express.

Карты платежной системы American Express для физлиц выпускает банк «Русский Стандарт». «В России все трансакции по картам физических лиц платежной системы AmEx, которые выпускает банк, проходят через НСПК, соответственно, влияния инициатива не окажет», — пояснили там, уточнив, что корпоративные карты AmEx банк не выпускает. Корпоративные карты платежной системы American Express выпускает головное подразделение, а российский Америкэн Экспресс Банк выступает распространителем. Таким образом, корпоративные карты AmEx, выданные российским клиентам, могут попасть под действие закона. Источник сообщил, что в American Express «обратили внимание на это положение законопроекта и сейчас изучают возможные юридические последствия его принятия».