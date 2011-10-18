|Название, тип карты, банк *
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Проценты
на остаток
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Стоимость
обслуживания, ₽
|Бонусы
|Cashback
|Популярность
|6%
|0 - 1 188
|нет
|до 5%
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> 251 заявка
|до 7%
|0 - 990
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|есть
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> 804 заявки
|до 10,1%
|0 - 7 689
|нет
|до 10%
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> 556 заявок
|до 6%
|0 - 1 000
|нет
|до 10%
|
> 268 заявок
|5%
|0 - 1 788
|нет
|до 10%
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> 228 заявок
|5%
|0 - 1 639
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|есть
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> 228 заявок
|5,7%
|0
|нет
|до 5%
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> 183 заявки
|нет
|0 - 500
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|есть
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> 169 заявок
|до 7%
|700 - 1 789
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|есть
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> 168 заявок
|нет
|0
|нет
|нет
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> 115 заявок
|до 5%
|0 - 649
|нет
|до 7%
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> 80 заявок
|до 6%
|0 - 1 000
|нет
|до 2%
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> 55 заявок
|нет
|0 - 1 100
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|есть
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> 54 заявки
|до 7%
|150 - 1 239
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|есть
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> 41 заявка
|нет
|0 - 500
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|нет
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> 35 заявок
|до 8%
|0 - 15 000
|нет
|нет
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> 31 заявка
|до 7%
|0 - 50 000
|нет
|до 3%
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> 23 заявки
|6%
|0 - 1 188
|нет
|до 5%
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> 20 заявок
|до 6%
|0 - 1 000
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|нет
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> 18 заявок
|до 6%
|0 - 1 000
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|нет
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> 15 заявок
|6%
|0 - 1 188
|нет
|до 5%
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> 13 заявок
|нет
|0 - 30 000
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|нет
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> 13 заявок
|нет
|0 - 8 033
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|есть
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> 10 заявок
|нет
|0 - 3 588
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|нет
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> 10 заявок
|6%
|0 - 23 880
|нет
|до 5%
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> 9 заявок