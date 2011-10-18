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Дебетовые карты

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Найдены 1382 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты
на остаток 		Стоимость
обслуживания, ₽ 		Бонусы Cashback Популярность
Visa Platinum
 6% 0 - 1 188 нет до 5%
> 251 заявка
Visa Platinum
 до 7% 0 - 990
  • другое
  • для путешествий
  • заправки
 есть
> 804 заявки
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 10,1% 0 - 7 689 нет до 10%
> 556 заявок
Mastercard World
 до 6% 0 - 1 000 нет до 10%
> 268 заявок
Mastercard World
 5% 0 - 1 788 нет до 10%
> 228 заявок
Mastercard World
 5% 0 - 1 639
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки
 есть
> 228 заявок
Mastercard World
 5,7% 0 нет до 5%
> 183 заявки
Visa Gold
 нет 0 - 500
  • для путешествий
  • другое
  • супермаркеты
 есть
> 169 заявок
Visa Classic
 до 7% 700 - 1 789
  • другое
 есть
> 168 заявок
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 0 нет нет
> 115 заявок
Visa Platinum
 до 5% 0 - 649 нет до 7%
> 80 заявок
Visa Gold
Mastercard World
 до 6% 0 - 1 000 нет до 2%
> 55 заявок
Mastercard Gold
Мир Классическая
нет 0 - 1 100
  • другое
 есть
> 54 заявки
Visa Instant Issue
 до 7% 150 - 1 239
  • другое
 есть
> 41 заявка
Visa Gold
Mastercard World
Мир
нет 0 - 500
  • другое
 нет
> 35 заявок
Mastercard World Black Edition
 до 8% 0 - 15 000 нет нет
> 31 заявка
Visa Signature
 до 7% 0 - 50 000 нет до 3%
> 23 заявки
Мир Премиальная
6% 0 - 1 188 нет до 5%
> 20 заявок
Mastercard World
 до 6% 0 - 1 000
  • супермаркеты
 нет
> 18 заявок
Visa Signature
 до 6% 0 - 1 000
  • для путешествий
 нет
> 15 заявок
Mastercard World
 6% 0 - 1 188 нет до 5%
> 13 заявок
Visa Signature
 нет 0 - 30 000
  • для путешествий
 нет
> 13 заявок
Mastercard World
Мир Премиальная
нет 0 - 8 033
  • другое
 есть
> 10 заявок
Visa Gold
 нет 0 - 3 588
  • для путешествий
 нет
> 10 заявок
Mastercard Black Edition
 6% 0 - 23 880 нет до 5%
> 9 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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