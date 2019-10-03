Банк «Интеза» запустил акцию «Будь в движении с Visa!» для держателей премиальных карт категорий Visa Gold и Visa Signature.

По условиям данной акции банк возмещает кешбэк в категории «АЗС» в размере 10% от потраченной суммы, при условии общих трансакций в месяц не менее 10 тыс. рублей / 130 долларов / 130 евро. Максимальный возврат денежных средств составляет не более 3 тыс. рублей / 40 долларов / 40 евро.

Участвовать в акции могут как действующие клиенты банка, так и новые, для этого нужно просто воспользоваться премиальной картой (дебетовой «Intesa Magnifica Вояж», «Intesa Magnifica Защита», Intesa Super или кредитной «Intesa Magnifica Вояж», «Intesa Magnifica Защита», Gold) в указанной категории в любой точке мира.

Период действия акции — с 1 октября по 30 ноября 2019 года включительно.

«Данная категория популярна и выгодна для клиентов при выборе повышенного кешбэка по своим картам», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.

Остальные условия не изменились.