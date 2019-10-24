Средняя стоимость фондирования лизинговых компаний упала до минимума с 2014 года, однако остается существенно выше стоимости фондирования для банков. Такие данные представлены в материалах состоявшегося на днях в Москве делового завтрака рейтингового агентства Fitch Ratings, одной из тем которого была ситуация на российском рынке лизинга.

В структуре фондирования по-прежнему доминируют банковские кредиты и облигации, которые в большей степени также приобретаются банками. Аналитики обращают внимание на отсутствие в России простого инструмента секьюритизации лизинговых активов/платежей.

За девять месяцев 2019 года российские лизинговые компании привлекли более 130 млрд рублей, включая 67 млрд рублей (1,05 млрд долларов) в форме еврооблигаций (два выпуска GTLK Europe, «дочки» Государственной Транспортной Лизинговой Компании), что значительно превышает показатели 2018 года (около 70 млрд рублей). Средневзвешенная ставка привлечений (купон по облигациям) снизилась до 9% в 2018—2019 годах с 11% в 2017-м и 12% в 2016-м.

Лизинговые «дочки» ВЭБа и ВТБ перестали выпускать облигации с конца 2015 года, но их заменила ГТЛК, доля которой в выпусках 2016—2019 годов составляет более 70%. Доля частных компаний в привлечениях достигла 30% в 2019 году.

«Средняя стоимость фондирования лизинговых компаний упала до 9—10%, что является минимальным уровнем с 2014 года. Однако разрыв с банками все еще значительный — их средняя стоимость фондирования снизилась до 4,6% за шесть месяцев 2019 года с 7% в 2015 году», — указано в презентации Fitch.

Аналитики пришли к неожиданным выводам о стоимости денег для разных групп банков Дешевизну ресурсной базы могут обеспечивать небольшим банкам связанные компании, размещающие средства под нерыночные ставки, предполагают авторы исследования.

Уровень операционной среды в России для лизинговых компаний (на сегодняшний момент «bb-») оценивается ниже, чем для банков (недавно был пересмотрен до «bbb-» c «bb+»), из-за более слабого регулирования, а также ограниченных источников фондирования, отмечают в агентстве.

Несмотря на более высокую стоимость ресурсов, рентабельность капитала у отдельных игроков лизинговой отрасли составляла до 40% за шесть месяцев 2019 года, что сопоставимо с лидерами в банковском секторе.



АКРА: состояние лизинговой отрасли в значительной мере зависит от господдержки Дальнейшее развитие лизинга в России в значительной мере будет определяться ходом реформы этой отрасли, полагают эксперты.

Качество активов российских лизинговых компаний остается стабильно высоким ввиду низкого уровня дефолтности лизингополучателей в наиболее рискованных сегментах (железнодорожный лизинг, авиализинг) и высокого уровня обеспеченности в автолизинге. Достаточность капитала (отношение капитала к активам) незначительно снижается, приближаясь к докризисным уровням, на фоне быстрого роста в 2017—2018 годах (30—40% в год). В течение шести месяцев 2019 года совокупный портфель вырос на умеренные 5—15%.