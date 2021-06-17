В регионах заметно выросло число недобросовестных кредиторов, представляющихся лизинговыми организациями, пишут «Известия» . Получили распространение и нелегальные ломбарды, замаскированные под комиссионные магазины. Так, в I квартале 2021 года ЦБ выявил 144 нелегальных кредитора, в том числе девять субъектов, в деятельности которых установлены признаки предоставления потребительских займов под залог имущества под видом заключения договоров «возвратного лизинга». Всего с 2019 года было выявлено около 130 псевдолизинговых компаний, рассказали в пресс-службе Банка России.

Сомнительные компании были замечены в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саратове, а также в республиках Северного Кавказа. Схема проста: потребитель берет в лизинг свой собственный автомобиль и, как следствие, существенно переплачивает процентами по займу. По такому же принципу действуют псевдоломбарды, официально существующие как комиссионные магазины. В реальности они предоставляют рискованные кредиты и займы под залог движимого имущества.

Под видом лизинга осуществляется незаконная выдача займов, то есть предоставляется аналог потребительского кредитования под залог движимого и недвижимого имущества, рассказали в ЦБ. Такие компании в реестрах участников финансового рынка не состоят, право на предоставление потребзаймов у них отсутствует, и они фактически оказывают гражданам одну услугу вместо другой, вводя заемщика в заблуждение. Также они нарушают законодательные ограничения на деятельность по предоставлению займов. Хитрость в том, что право собственности на имущество сразу переходит к псевдолизинговой компании. При просрочке платежа применяются суровые штрафные санкции, а транспортное средство может быть эвакуировано новым собственником даже без предварительного уведомления.

ЦБ станет единым куратором лизинговой отрасли Большинству участников рынка не важно, кто будет регулировать отрасль, но в целом лучше иметь одно курирующее ведомство.

Как заявила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева, схемы нелегального кредитования под прикрытием обратного лизинга автомобилей и обратного выкупа квартир отмечаются уже с 2017 года. По словам директора Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Вениамина Каганова, регулирование сделок обратного выкупа и возвратного лизинга находится в зачаточном состоянии и этот процесс явно не поспевает за темпами появления новых опасностей для потребителя; также наказание за нарушения прав потребителя неадекватно по сравнению с масштабами этих нарушений и их последствий. Не хватает четких правил информирования населения о последствиях тех или иных финансовых решений и контроля за исполнением этих правил, отметил Каганов.

Беда в том, что мошенники используют существующее законодательство, в рамках которого клиент такой лжеорганизации принимает решение сам, подчеркнул завкафедрой управления активами МГИМО профессор Финансового университета Игорь Степнов. Иначе говоря, выходом, кроме принятия поправок к закону «О лизинге», должно стать повышение финансовой и юридической грамотности населения.