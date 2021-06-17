В регионах заметно выросло число недобросовестных кредиторов, представляющихся лизинговыми организациями, пишут «Известия». Получили распространение и нелегальные ломбарды, замаскированные под комиссионные магазины. Так, в I квартале 2021 года ЦБ выявил 144 нелегальных кредитора, в том числе девять субъектов, в деятельности которых установлены признаки предоставления потребительских займов под залог имущества под видом заключения договоров «возвратного лизинга». Всего с 2019 года было выявлено около 130 псевдолизинговых компаний, рассказали в пресс-службе Банка России.

Сомнительные компании были замечены в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саратове, а также в республиках Северного Кавказа. Схема проста: потребитель берет в лизинг свой собственный автомобиль и, как следствие, существенно переплачивает процентами по займу. По такому же принципу действуют псевдоломбарды, официально существующие как комиссионные магазины. В реальности они предоставляют рискованные кредиты и займы под залог движимого имущества.

Под видом лизинга осуществляется незаконная выдача займов, то есть предоставляется аналог потребительского кредитования под залог движимого и недвижимого имущества, рассказали в ЦБ. Такие компании в реестрах участников финансового рынка не состоят, право на предоставление потребзаймов у них отсутствует, и они фактически оказывают гражданам одну услугу вместо другой, вводя заемщика в заблуждение. Также они нарушают законодательные ограничения на деятельность по предоставлению займов. Хитрость в том, что право собственности на имущество сразу переходит к псевдолизинговой компании. При просрочке платежа применяются суровые штрафные санкции, а транспортное средство может быть эвакуировано новым собственником даже без предварительного уведомления.

ЦБ станет единым куратором лизинговой отрасли
ЦБ станет единым куратором лизинговой отрасли

Большинству участников рынка не важно, кто будет регулировать отрасль, но в целом лучше иметь одно курирующее ведомство.

Как заявила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева, схемы нелегального кредитования под прикрытием обратного лизинга автомобилей и обратного выкупа квартир отмечаются уже с 2017 года. По словам директора Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Вениамина Каганова, регулирование сделок обратного выкупа и возвратного лизинга находится в зачаточном состоянии и этот процесс явно не поспевает за темпами появления новых опасностей для потребителя; также наказание за нарушения прав потребителя неадекватно по сравнению с масштабами этих нарушений и их последствий. Не хватает четких правил информирования населения о последствиях тех или иных финансовых решений и контроля за исполнением этих правил, отметил Каганов.

Беда в том, что мошенники используют существующее законодательство, в рамках которого клиент такой лжеорганизации принимает решение сам, подчеркнул завкафедрой управления активами МГИМО профессор Финансового университета Игорь Степнов. Иначе говоря, выходом, кроме принятия поправок к закону «О лизинге», должно стать повышение финансовой и юридической грамотности населения.