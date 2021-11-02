ЦБ добился перевода под свое регулирование почти всех организаций, занимающихся лизинговой деятельностью, исключение может быть сделано лишь для компаний, полностью принадлежащих государству, пишет «Коммерсант». По решению правительства они будут включаться в специальный перечень и окажутся неподнадзорными ЦБ. Согласно подготовленным поправкам к закону «О лизинге», такой деятельностью смогут заниматься только те компании и банки, сведения о которых были внесены в специальный реестр Банка России. Только эти компании смогут использовать слово «лизинг» и производные от него в своем наименовании, и на них будет распространяться регулирование ЦБ.
Однако требования к фирменному наименованию и полномочиям ЦБ по регулированию, контролю и надзору за лизинговой деятельностью не распространяются на юридических лиц, в капитале которых доля прямого участия РФ составляет 100% и которые включены в утвержденный правительством перечень. Такие компании смогут осуществлять лизинговую деятельность без вхождения в реестр ЦБ.
Ранее советник зампреда Банка России Сергей Моисеев, ответственный за реформу отрасли, заявил, что правительство предлагает не устанавливать требование вхождения в реестр лизингодателей лишь для ГТЛК. Он не исключил, что для этого «потребуется разработка отдельного закона по аналогии с законом «О ВЭБ.РФ». По данным Моисеева, поправки должны быть рассмотрены во втором чтении «в осеннюю сессию 2021 года — начале весенней сессии 2022 года». Вступление закона в силу ожидается летом 2022 года, и большинство лизинговых компаний должны быть включены в реестр к началу 2023 года.
Правительство РФ установило пороговое значение для сделок в отношении лизинговых компаний, требующих согласования с Федеральной антимонопольной службой. С 1 марта 2022 года такие сделки будут согласовываться в случаях, когда активы лизинговых компаний превышают 8 млрд рублей, сообщили в ФАС.
В отзыве на законопроект от Объединенной лизинговой ассоциации отмечается, что исключение из-под норм действия закона отдельных компаний вводит для участников рынка неравные условия, «особенно в сегментах транспорта и авиатехники, приведет к нарушению конкуренции, обеспечит таким компаниям более выгодные условия деятельности».
По словам гендиректора «Европлана» Александра Михайлова, положение по исключению госкомпаний из-под норм закона «возникло в полном противоречии к формулировкам законопроекта, принятого в первом чтении в январе 2019 года». Такие компании получают преимущества: они могут не соблюдать ограничения по лизинговой деятельности, наложенные на другие компании, не вступать в СРО, не соблюдать обязательные для других будущие нормативы, они подпадают под неприменимость надзора, ведения плана счетов, заполнения форм документов, отметил эксперт. Операционные расходы малых и средних участников рынка существенно вырастут, добавил директор по правовым вопросам «Интерлизинга» Сергей Шишкин.
Объем нового лизингового бизнеса за первое полугодие 2021 года составил 945 млрд рублей, что на 66% больше аналогичного периода прошлого года, при этом 16 из 19 выделяемых сегментов показали положительную динамику. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА», подготовившее соответствующее исследование при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации на основе анкетирования лизинговых компаний.