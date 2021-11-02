ЦБ добился перевода под свое регулирование почти всех организаций, занимающихся лизинговой деятельностью, исключение может быть сделано лишь для компаний, полностью принадлежащих государству, пишет «Коммерсант» . По решению правительства они будут включаться в специальный перечень и окажутся неподнадзорными ЦБ. Согласно подготовленным поправкам к закону «О лизинге», такой деятельностью смогут заниматься только те компании и банки, сведения о которых были внесены в специальный реестр Банка России. Только эти компании смогут использовать слово «лизинг» и производные от него в своем наименовании, и на них будет распространяться регулирование ЦБ.

Однако требования к фирменному наименованию и полномочиям ЦБ по регулированию, контролю и надзору за лизинговой деятельностью не распространяются на юридических лиц, в капитале которых доля прямого участия РФ составляет 100% и которые включены в утвержденный правительством перечень. Такие компании смогут осуществлять лизинговую деятельность без вхождения в реестр ЦБ.

Ранее советник зампреда Банка России Сергей Моисеев, ответственный за реформу отрасли, заявил, что правительство предлагает не устанавливать требование вхождения в реестр лизингодателей лишь для ГТЛК. Он не исключил, что для этого «потребуется разработка отдельного закона по аналогии с законом «О ВЭБ.РФ». По данным Моисеева, поправки должны быть рассмотрены во втором чтении «в осеннюю сессию 2021 года — начале весенней сессии 2022 года». Вступление закона в силу ожидается летом 2022 года, и большинство лизинговых компаний должны быть включены в реестр к началу 2023 года.

Установлен новый порог для согласования с ФАС сделок в отношении лизинговых компаний Правительство РФ установило пороговое значение для сделок в отношении лизинговых компаний, требующих согласования с Федеральной антимонопольной службой. С 1 марта 2022 года такие сделки будут согласовываться в случаях, когда активы лизинговых компаний превышают 8 млрд рублей, сообщили в ФАС.

В отзыве на законопроект от Объединенной лизинговой ассоциации отмечается, что исключение из-под норм действия закона отдельных компаний вводит для участников рынка неравные условия, «особенно в сегментах транспорта и авиатехники, приведет к нарушению конкуренции, обеспечит таким компаниям более выгодные условия деятельности».

По словам гендиректора «Европлана» Александра Михайлова, положение по исключению госкомпаний из-под норм закона «возникло в полном противоречии к формулировкам законопроекта, принятого в первом чтении в январе 2019 года». Такие компании получают преимущества: они могут не соблюдать ограничения по лизинговой деятельности, наложенные на другие компании, не вступать в СРО, не соблюдать обязательные для других будущие нормативы, они подпадают под неприменимость надзора, ведения плана счетов, заполнения форм документов, отметил эксперт. Операционные расходы малых и средних участников рынка существенно вырастут, добавил директор по правовым вопросам «Интерлизинга» Сергей Шишкин.