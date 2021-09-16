Средства Фонда национального благосостояния могут быть привлечены для финансирования субсидирования лизинга в авиастроении, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

«Вопросы помощи российской авиаотрасли широко обсуждались на МАКСе в присутствии президента. Во-первых, мы договорились, и президент поддержал [это решение], завершить все необходимые мероприятия в плане НИОКР, — отметил он. — Прорабатывается вопрос привлечения серьезных средств из Фонда национального благосостояния для реализации лизинговых схем и для субсидирования процентных ставок лизинговых компаний, чтобы сделать этот бизнес рентабельным и устойчивым».

РФ выделит за три года 200 млрд рублей из ФНБ на лизинг в авиапроме Более 200 млрд рублей будет выделено в ближайшие три года из ФНБ на авансирование закупок и начало строительства новой гражданской авиатехники. Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках авиасалона «МАКС-2021».

Всего в ближайшие годы на развитие авиастроения потребуется около 320 млрд рублей, уточнил вице-премьер. «По актуальной оценке, в ближайшие годы на основные проекты гражданской авиации, начиная с НИОКР, заканчивая послепродажным обслуживанием, потребуется порядка 320 миллиардов рублей. Эта цифра еще обсуждается, но порядок уже понятен. Речь идет о бюджетных и внебюджетных средствах, — сказал Борисов. — Самолеты нужно поставить на крыло, внедрить в рынок и заместить импортные модели, которые сегодня доминируют на наших воздушных магистралях».