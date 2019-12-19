Банк «Уралсиб» предлагает программу кредитования на покупку автомобилей премиальных брендов.

В рамках данного предложения заемщик может получить ссуду на покупку новых и подержанных автомобилей по ставке 12,5% годовых. При отсутствии полиса страхования каско процентная ставка увеличится на 2 п. п.

Минимальный первоначальный взнос составляет 30% от стоимости автомобиля. При первоначальном взносе менее 50% от стоимости автомобиля необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие доход и занятость. Минимальная сумма кредита на новые автомобили равна 5 000 001 рубль, на автомобили с пробегом — 3 000 001 рубль. Срок кредита составляет от года до пяти лет. Максимальная сумма кредита составляет 15 млн рублей для новых автомобилей и 13 млн для автомобилей с пробегом.

Программа распространяется на автомобили следующих марок: Aston Martin, Audi, Aurus, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.

«С оформлением договора страхования жизни и здоровья заемщика и договора страхования предмета залога минимальная процентная ставка по программе составит 9,5% годовых», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.