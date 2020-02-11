Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады февраля составила около 5,49% годовых против примерно 5,76% за третью декаду января этого года. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы во вторник на сайте Банка России.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта 2019 года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась. В первой декаде января-2020 показатель впервые опустился ниже уровня 6%.

Текущий уровень ставки в 5,49% — наименьший за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года).

Банк России в 2019 году пять раз снижал ключевую ставку, в общей сложности уменьшив ее на 1,5 процентного пункта. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. По итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания совета директоров ЦБ ключевая ставка вновь была снижена — на 0,25 п. п. до 6% с 10 февраля 2020 года.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.



В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на февраль).

