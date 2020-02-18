Интерпромбанк совместно с АО «Надежный дом», агентом по выдаче ипотеки Банка ДОМ.РФ, запустил программу по выдаче ипотечных кредитов. Как поясняется в сообщении Интерпромбанка, теперь на его сайте можно оформить ипотеку по программам Банка ДОМ.РФ.

Ипотека на готовое жилье предоставляется в сумме до 30 млн рублей по ставке от 8,3% годовых. Кредиты на покупку строящегося жилья можно оформить в сумме до 30 млн рублей по ставке от 7,9% годовых. В рамках программы «Семейная ипотека с государственной поддержкой» кредит можно получить по ставке от 4,7% в сумме до 12 млн рублей. Кроме того, клиентам доступно рефинансирование ипотечных кредитов других банков по ставке от 8,1% годовых.



«Рассмотрение онлайн-заявки займет всего 12 часов», — обещают в Интерпромбанке.