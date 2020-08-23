ЮниКредит Банк и «Циан» разработали совместный сервис для поиска и покупки жилья dom.unicredit.ru. На этой площадке покупатели подбирают квартиру и оставляют заявку на ее приобретение с помощью ипотеки от ЮниКредит Банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«На dom.unicredit.ru клиенты выбирают квартиру, рассчитывают для себя условия кредита с помощью встроенного калькулятора. Калькулятор считает с учетом действующих в банке условий. Здесь же можно оставить заявку на покупку квартиры в ипотеку. ЮниКредит Банк получит заявку и сразу увидит выбранную квартиру, что ускорит процесс рассмотрения заявки. При звонке клиенту сотрудник расскажет о дальнейших шагах для оформления кредита», — говорится в релизе.



С учетом скидки 0,5 процентного пункта при подаче заявки через dom.unicredit.ru ставки по ипотеке начинаются от 7,4% годовых. Также доступна программа с господдержкой для семей с детьми «Ипотека под 6%».