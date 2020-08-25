Банк «Открытие» расширил возможности заемщиков в рамках программы «Семейная ипотека». Теперь семьи с детьми могут не только приобрести жилье на льготных условиях, но и рефинансировать ранее оформленные кредиты по ставке 4,7% годовых, говорится в релизе финучреждения.

«Стать заемщиками по программе могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился (родится) второй или последующий ребенок. Получить кредит или рефинансировать ранее выданную ипотеку на покупку квартиры в новостройке можно непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке)», — сказано в сообщении.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн рублей. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%.