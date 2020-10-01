Банк ДОМ.РФ улучшил условия по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство. Теперь кредитные средства можно направить не только на приобретение участка с одновременным строительством на нем дома, но и на строительство жилого дома на имеющемся в собственности участке, говорится в релизе финучреждения.

«С целью повышения доступности ипотеки банк расширил географию возможного местонахождения объекта строительства — теперь он может находиться на расстоянии до 50 км от ближайшего крупного населенного пункта. Также клиенты банка могут получить кредит на строительство дома на землях сельскохозяйственного назначения — ранее кредитные средства направлялись только на возведение недвижимости на землях населенных пунктов», — сказано в сообщении.

Ипотека на строительство индивидуального жилого дома доступна по ставке от 8,6% при уплате первоначального взноса от 50% и подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда России.

Срок кредитования по программе составляет до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки — 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 10 млн рублей для остальных регионов. Минимальный первоначальный взнос — 20%.