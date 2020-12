Нам часто приходится слышать слова или понятия, значения которых до конца не понимаем. Проведя небольшой опрос, представляем вам подборку популярных таких слов на финансовую тему. Сохраняйте себе в закладки и пишите нам, значение каких еще терминов непонятно.



1. Аккредитив — услуга банка. Это форма безналичных расчетов, при которой покупатель и продавец взаимодействуют не напрямую, а с привлечением банков-посредников, которые следят за выполнением условий договора и проверяют предусмотренные сделкой коммерческие документы до перечисления денег. Компанию-клиента, по поручению которой открывается аккредитив, принято называть плательщиком по аккредитиву, или аппликантом . Получатель платежа по аккредитиву называется бенефициаром . Таким образом, банк выступает в качестве гаранта между ними.

2. Акция — вид долевой ценной бумаги, дающий владельцу право на получение части чистого дохода от деятельности акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть имущества компании в случае ее ликвидации.

3. Аннуитетный платеж по кредиту – когда ежемесячные выплаты по кредиту для заемщика получаются одинаковыми в течение всего срока кредитования независимо от оставшейся суммы задолженности. Ежемесячный платеж включает в себя сумму основного долга и сумму начисленных процентов по кредиту.

4. Блокчейн – виртуальная связанная цепочка блоков цифровой информации. Информация хранится не на одном сервере, а на компьютерах всех пользователей блокчейна.

5. Веб-скрейпинг — это автоматизированный процесс извлечения данных с интересующих страниц сайта по определенным правилам.

6. Вишинг — вид телефонного мошенничества, позволяющий красть у клиентов банков конфиденциальную информацию.

7. Депозит — это ценности и активы, размещенные в специализированной организации. Вкладом принято называть только денежные средства, размещаемые в банке. А депозитом может быть что угодно, передаваемое на хранение, причем не только в банк.

8. Девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к другим валютам или к золоту. Обратный процесс повышения цены валюты называется ревальвацией.

9. Деноминация — изменение нарицательной стоимости денег в определенном соотношении. Она может проводиться как техническая процедура, когда обмен денег осуществляется в течение длительного периода времени, либо как конфискационная реформа, когда накладываются ограничения на обмен.

10. Дефляция — процесс повышения покупательной способности национальной валюты, проявляющийся в снижении индекса цен.

11. Дефолт — отказ оплатить долг или проценты по нему. Различают дефолт государства, компании или частного лица. Невыполнение обязательств государством называется государственным, или суверенным, дефолтом.

12. Дифференцированный платеж по кредиту – когда при расчете платежа общая сумма основного долга делится на равные части пропорционально сроку кредитования. Основной долг из месяца в месяц уменьшается.

13. Доходная карта — банковская карта, по которой происходит начисление процентов на остаток средств по счету. Воспользоваться размещенными на ней деньгами можно в любое время. Существуют не только дебетовые доходные карты, но кредитные, по которым процент начисляется на остаток собственных средств, размещенных на счете карты.

14. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам.

15. Инвестор — лицо, осуществляющее денежные вложения на фондовом рынке с целью сохранить средства и/или получить прибыль. В качестве инвестора могут выступать частные лица, организации или фонды.

16. Инфляция — рост цен на товары и услуги. При инфляции происходит обесценивание денег, снижается покупательная способность населения. Процесс, обратный инфляции, то есть снижение цен, называется дефляцией.

17. Инсайдерская информация — служебная информация о компании, обнародование которой способно оказать существенное влияние на рынок ценных бумаг.

18. Инсайдер — член какой-либо группы людей, имеющей доступ к информации, недоступной широкой публике.

19. Клиринг — это порядок проведения встречных по обязательствам безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и т. д. То есть это встречная торговля, когда за одни товары или услуги встречному лицу предоставляются другие.

20. Кобейджинговая карта — это совместная карта двух платежных систем. Представляет собой обычную карту, отличием является то, что пользоваться ею можно в инфраструктурах обеих платежных систем.

21. Кобрендовая карта — совместное предложение банка с одной или несколькими компаниями-партнерами, которое позволяет при ее использовании получать скидки или бонусы.

22. Коллективное страхование — форма страхования, которая применяется для защиты от страховых случаев нескольких лиц, выступающих в качестве единого целого.

23. Краудфандинг – когда люди добровольно вносят свои денежные средства или другие ресурсы (как правило, через Интернет), чтобы поддержать идеи других людей или организаций (часто за вознаграждение от авторов).

24. Краудинвестинг — альтернативный финансовый инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга инвесторов. Отличие от краудфандинга в том, что инвесторы получают долю в акционерном капитале компании и риск потери вложений. Размер возможной прибыли не зафиксирован.

25. Криптовалюта — разновидность виртуальных денег, при эмиссии которых задействуется технология блокчейна, алгоритмы шифрования и защита данных. Эмитентом может выступать частное лицо или организация.

26. Лизинг – форма финансирования, представляющая собой по сути долгосрочную аренду имущества с правом последующего выкупа.

27. Ликвидность — способность актива быть проданным быстро с минимальными денежными потерями, связанными со скоростью реализации. Самыми ликвидными считаются валюты и ценные бумаги первого эшелона.

28. Маржинальность (маржа) — разница между производственными затратами (себестоимостью) и ценой, которую потребитель готов платить за товар. Часто под маржей подразумевают прибыль.

29. Мисселинг — обман покупателя, когда информация о товаре (услуге) преднамеренно искажается, из-за чего покупатель вводится в заблуждение относительно необходимости его приобретения.

30. Облигация – ценная бумага, подтверждающая, что инвестор дал в долг деньги компании или правительству (ОФЗ – облигация федерального займа). Эта компания или государство обязуется выплачивать инвестору определенную сумму (купоны) и определенный процент в будущем. В конце обращения облигации эмитент выкупает ее обратно.

31. Овернайт — краткосрочный кредит или депозит, срок размещения которого, как правило, одна ночь. Часто это депозиты на крупные суммы, их размещают банки друг у друга, а также крупные корпоративные клиенты и финансовые организации.

32. Овердрафт — дополнительная опция, предусматривающая перерасход средств за счет кредитного лимита, одобренного банком. Лимит может составить до одной-двух зарплат.

33. ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) – организация стран – экспортеров нефти. В настоящее время в ОПЕК входят 13 стран-участников: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Основной задачей ОПЕК является стабилизация цен на нефть. ОПЕК+ – это расширенный формат ОПЕК, образованный в ноябре 2016 года, в который вошли еще 10 стран с целью новых возможностей регулирования рынка: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

34. Опцион — контракт, по которому одна из сторон (приобретатель опциона) получает право, а продавец опциона берет на себя обязательство купить или продать определенный актив в будущем по заранее оговоренной в договоре цене. За это право приобретатель опциона выплачивает другой стороне — продавцу опциона премию, именуемую опционной.

35. Офсетный контракт — государственный контракт на поставку товара для обеспечения государственных нужд субъекта РФ. Предусматривает встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства этого товара на территории региона.

36. Офшорная зона — территория, на которой юридически закреплены низкие налоги либо отсутствует налогообложение для компаний определенного типа, а также существует упрощенная система регистрации юрлиц. Как правило, там созданы условия для относительно анонимного ведения бизнеса. За эти преимущества может взиматься фиксированный ежегодный сбор.

37. ПИФ (паевой инвестиционный фонд) — форма коллективных инвестиций, при которых инвесторы являются собственниками долей в имуществе фонда. Управление осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг — управляющей компанией.

38. Плавающая ставка — ставка по кредитам, размер которой не зафиксирован, а рассчитывается по формуле, определенной договором. Как правило, она привязывается к ставкам на межбанковском рынке.

39. РЕПО — вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи.

40. Реструктуризация кредита — изменение условий погашения кредита. Как правило, с целью облегчения обслуживания долга.

41. Рефинансирование кредита – перекредитование. Получение в банке нового займа на более выгодных условиях для полного или частичного погашения предыдущего. Рефинансирование может происходить как в прежнем банке-кредиторе, так и в другом.

42. RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — среднее значение ставки, под которую банки выдают друг другу кредиты или берут депозиты на ночь (в овернайт). Иными словами, RUONIA показывает стоимость денег в экономике.

43. Скимминг — кража данных карты при помощи специального считывающего устройства (скиммера), который крепится на банкомат.

44. Скоринг – банковская система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. Компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит.

45. Снифферинг – перехват данных мошенниками. Специальные программы перехватывают информацию, поступающую, как правило, по беспроводной сети с бесплатным доступом в Интернет (Wi-Fi). Далее мошенники собирают базы данных, взламывают пароли, отправляют вредоносные программы на устройства жертвы.

46. Стартап — это новый финансовый проект, цель которого — быстрое развитие и получение прибыли.

47. Трансакция — операции с денежными средствами: перевод, вывод или зачисление на счет. То есть любой процесс, связанный с использованием банковского счета.

48. Траппинг — вид мошенничества с использованием банкоматов. Мошенник в устройство для чтения карт вставляет пластик, надрезанный таким образом, что карта, попадая в прорезь, не возвращается обратно владельцу. Она попадает в некий конверт, который потом извлекается мошенником.

49. Трейдинг – биржевая торговля. Также трейдинг называют биржевыми спекуляциями. Торговец (трейдер) покупает ценные бумаги или любые другие активы, когда они падают в цене, и продает, когда цена снова увеличивается.

50. Фишинг — способ воровства персональных данных клиента через Интернет. Мошенники создают сайты, похожие на официальные интернет-страницы организаций, на которых предлагают клиентам оставить конфиденциальную информацию о себе. Другой вариант — рассылка по почте или с помощью СМС фальшивых сообщений, например, от банков, с просьбой предоставить номера карт или перейти по специальной ссылке.

51. Фьючерс — производная ценная бумага, договор, по которому продавец обязуется поставить, а покупатель – оплатить и получить определенный актив в будущем по цене, определенной в момент заключения сделки. Как правило, фьючерсы торгуются на специализированных биржах.

52. Эмитент – компания, выпускающая ценную бумагу.

53. Эшелоны акций (уровень листинга) – классификация торгуемых на фондовом рынке акций в зависимости от капитализации и величины компании, их выпустивших. Первый эшелон (первый уровень) – так называемые «голубые фишки», с высокой ликвидностью и низким уровнем риска. Самая низкая ликвидность и самая высокая степень риска – у акций третьего эшелона.

Значение более тысячи других слов на финансовую тему вы можете узнать в нашем Банковском словаре.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru