Возможностью рефинансирования ипотечных кредитов воспользовались в 2020 году около 234 тыс. российских семей. Такую оценку приводит аналитический центр «ДОМ.РФ» в «Обзоре рынка ипотеки в ноябре — декабре 2020 года», подчеркивая, что это рекордное число за всю историю рынка.

Общая сумма рефинансированных кредитов достигла примерно 600 млрд рублей, что также является рекордом для российского рынка. При этом доля рефинансирования в общей выдаче ипотечных кредитов в 2020 году составила 13,7% (6,8% годом ранее). Ее росту способствовали рекордно низкие ставки по всей линейке ипотечных продуктов. К концу 2020 года ставка по рефинансированию опустилась ниже 8% с 9,5—10% в среднем за 2019 год.

«На рынке сложились идеальные условия для рефинансирования ранее взятых кредитов. По нашей оценке, средняя ставка текущего ипотечного портфеля — 10—11%, в то время как рефинансировать кредит можно в среднем под 8%. То есть выгода для заемщика составляет более 2 процентных пунктов. Это позволяет ему существенно сократить расходы по процентным платежам», — комментирует руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Как показывают расчеты экспертов, рефинансирование ипотеки со снижением ставки с 10% до 8% позволяет стандартному заемщику (кредит в 2,5 млн рублей на 18 лет) сэкономить на платежах более 3 тыс. рублей в месяц. Общая переплата по кредиту при этом сокращается на 674 тыс. рублей (на 23%).



Рост рефинансирования положительно влияет и на качество ипотечного портфеля в стране, отмечает Гольдберг: чем ниже платежная нагрузка на граждан, тем меньше вероятность дефолтов по ипотечным кредитам. Доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в России составляет менее 1,4%, в том числе по кредитам на первичном рынке — менее 1,1%.



Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что в этом году доля рефинансирования может уменьшиться: оно затронуло уже значительный объем портфеля, а активного продолжения снижения ставок не ожидается. По словам вице-президента Moody's Ольги Ульяновой, 2020 год, когда наблюдалось рекордное снижение ставок на рынке, возможно, был самым пиковым сезоном рефинансирования. По словам управляющего директора НКР Михаила Доронкина, подавляющая доля ипотечных заемщиков, которым одобряются ссуды, в целом относятся к качественной категории. Однако на фоне пандемии, подчеркивает он, количество рискованных заемщиков увеличивается, о чем свидетельствует и более быстрый рост просроченной задолженности в прошлом году.

Банкиры настроены оптимистично. Так, в СберБанке полагают, что потенциал для рефинансирования остается; по оценке ВТБ, спрос на рефинансирование сохранится, но не будет столь агрессивным, как в 2020 году. В Газпромбанке говорят, что большинство отслеживающих изменения по ипотечным программам клиентов рефинансировали свои кредиты в 2020-м. В прошлом году на рынок вышли сразу два новых потока клиентов — те, кто до сих пор снимал квартиру, а теперь, оценив выгоду низких ставок, решил купить свою недвижимость, и те, кто копил первоначальный взнос, пояснили в Райффайзенбанке.