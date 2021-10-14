В отношении Сергея Бажанова как лица, контролировавшего Международный Банк Санкт-Петербурга, введена процедура реструктуризации долгов. О данном судебном решении сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим МБСП и подавало иск о банкротстве Бажанова.

«Требование банка в размере 11,2 млн рублей включено в реестр требований кредиторов», — отмечается в релизе.

Сергей Бажанов возглавлял правление и совет директоров МБСП в статусе его президента. Согласно последним данным на сайте Центробанка, Бажанов напрямую и косвенно контролировал 99,23% кредитной организации.

АСВ напоминает, что ранее по его заявлению процедура реструктуризации долгов также была введена в отношении Татьяны Бажановой (входила в совет директоров банка). В реестр требований кредиторов включено требование банка на 44,5 млн рублей.

«Данные требования возникли в результате неправомерного снятия указанными лицами денежных средств со счетов в преддверии отзыва у банка лицензии, — поясняет конкурсный управляющий МБСП. — Данные сделки нанесли ущерб интересам других кредиторов и были признаны судом недействительными».

Процедура личного банкротства лиц, контролировавших деятельность банка, была инициирована агентством в рамках мероприятий по возврату активов в конкурсную массу банка. Введение процедуры банкротства позволит более детально проанализировать активы должников и начать работу по взысканию средств в пользу их кредиторов, поясняют в АСВ.

Ранее агентство направило заявление о привлечении лиц, контролировавших МБСП, к субсидиарной ответственности в размере 12,25 млрд рублей. Заявление было подано в отношении Бажановых, членов правления банка Татьяны Бережанской и Максима Анищенкова, а также члена совета директоров Александра Зуева.

Арбитражный суд также удовлетворил заявления АСВ о принятии обеспечительных мер в отношении имущества лиц, контролировавших банк, в том числе активов Бажанова на территории России. Совокупная оценочная стоимость объектов недвижимости, в отношении которых наложен арест, превышает 1,6 млрд рублей.

Кроме того, АСВ направило в правоохранительные органы заявление в отношении лиц, контролировавших кредитную организацию: по результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ. Речь идет о хищении имущества банка путем выдачи заведомо безвозвратных аккредитивов на сумму порядка 4,7 млрд рублей, уточняют в агентстве.

В июне 2021 года в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу Бажанову было заочно предъявлено обвинение по указанной уголовной статье, после чего он был объявлен в международный розыск. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал Бажанову меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с момента задержания или экстрадиции. Банк в лице АСВ признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

Правоохранители также расследуют в отношении Бажанова уголовное дело по статье 172.1 УК — о фальсификации финансовой отчетности банка.

«Предварительное следствие по указанным уголовным делам продолжается. Агентство будет и в дальнейшем принимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка и обеспечение вынесения законных процессуальных решений в отношении лиц, причастных к его банкротству», — говорится в сообщении.



МБСП лишился лицензии 31 октября 2018 года. Банку не удалось оспорить это решение ЦБ в судебном порядке. В сентябре 2019-го банк был признан банкротом.