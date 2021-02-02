Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Международном Банке Санкт-Петербурга, требует привлечь контролировавших его лиц к субсидиарной ответственности в общем размере 12,2 млрд рублей. О заявлении, поданном 29 января 2021 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, АСВ сообщает во вторник, 2 февраля.

Иск подан в отношении Бажанова С. В., Бажановой Т. В., Анищенкова М. В., Бережанской Т. Н. и Зуева А. В., указано в релизе. Напомним, Сергей Бажанов был ключевым собственником банка, возглавлял его правление и совет директоров в статусе президента; Татьяна Бажанова и Александр Зуев также входили в совет директоров кредитной организации. Максим Анищенков и Татьяна Бережанская были членами правления МБСП.

АСВ в ходе конкурсного производства установило, что бывшими контролирующими лицами МБСП были «совершены неправомерные действия по формированию на балансе банка неликвидных активов (производные финансовые инструменты, права требования по аккредитивным операциям, ссудной и приравненной к ней задолженности), исполнение обязательств по большей части которых зависит от связанной с руководством банка технической компании». Данные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности.



Лицензия у МБСП была отозвана 31 октября 2018 года. Решение об отзыве лицензии оспаривалось в суде, но безуспешно. Петербургский арбитраж в сентябре 2019 года признал банк банкротом.